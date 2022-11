Calcio: stop al silenzio stampa della Sanremese, tornano a parlare con i media solo dalla società

La Sanremese Calcio termina da oggi silenzio stampa per quanto concerne il comparto societario. Dopo un periodo di stop torneranno a parlare con i media il presidente Alessandro Masu, l'amministratore delegato Andrea Bortolazzi e il direttore sportivo Marcello Panuccio.



Restano in silenzio lo staff tecnico e i calciatori che continueranno a lavorare ancor più duramente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ad inizio stagione.