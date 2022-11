Calcio: Argentina Arma si impone 3-1 sul difficile campo ‘Conscenti’ di Cisano sul Neva (Video)

CISANO-ARGENTINA ARMA 1-3

CISANO: 1 Rovetta 2 Barchi (720 Vignati) 3 Mantero 4 Muscio 5 Garofalo (C) 6 Muni' 7 Magliano 8 Sportelli (63' Bottero) 9 Soldati (57' Bellissimo) 10 Fornari 11 Melegazzi (82' Ghirardo). A disp: 12 Canobbio 13 Bogliolo 14 Calamela 15 Vignati 16 Contratto 17 Ghirardo 18 Bottero 19 Marone 20 Bellissimo

ARGENTINA ARMA: 1 Ventrice 2 Conrieri 3 Rotella (65' Crespi A.) 4 Ciaramitaro 5 Ambesi 6 Calvini 7 Crepi L. 8 Tarantola (C) (93' Ceriolo) 9 Crudo 10 De Flaviis (60' Di Donato) 11 Brizio. A disp: 12 Bruni 13 Ceriolo 14 Raguseo 15 Leggio 16 Crespi A. 17 Cutellé 18 Fici 19 Di Donato 20 Grandi M.

AMMONITI: 34' Melegazzi (Cisano Calcio), 37' Rotella (Argentina Arma), 43' Calvini (Argentina Arma), 52' Crespi L. (Argentina Arma), 70' Barchi (Cisano Calcio), 71' Crudo (Argentina Arma) 89' Crespi A. (Argentina Arma)

Un'ottima Argentina Arma è riuscita ad imporsi sul difficile campo ‘Conscenti’ di Cisano sul Neva grazie alla doppietta di Erik Crudo e alla rete del subentrato Ciro Di Donato.



“Nella prima frazione di gara – si spiega nella nota - i rossoneri riescono a gestire perfettamente l'incontro specialmente sulla fase interdittiva sulla propria trequarti. Le migliori occasioni da rete sono arrivate da Tarantola, al 16', con un bellissimo tiro indirizzato all'incrocio dei pali ma uscito di pochissimo, al 17' con Brizio che prova con il destro la conclusione di collo piede ma non trova la porta. Gli ospiti riescono ad affacciarsi sulla porta, ben difesa dall'estremo difensore Ventrice, soltanto al 43' con Magliano che colpisce al volo ma il portiere di Arma di Taggia riesce a bloccare la conclusione.



Nel secondo tempo però scende subito in campo con l'intenzione di sbloccare l'incontro. Al 5' ottima occasione sui piedi di Rotella ma il suo tiro risulta debole ed è facile preda di Rovetta. Al 5' però l'Argentina riesce a passare in vantaggio grazie a Crudo che, servito da De Flaviis, si porta sul limite dell'area di rigore lasciando partire una conclusione rasoterra che passa sotto le gambe della retroguardia difensiva si insacca in rete. La reazione allo svantaggio dei padroni di casa non si fa attendere, al 51' è Bellissimo a ristabilire la parità grazie ad un colpo di testa in area di rigore dove questa volta Ventrice non riesce ad arrivare.

La partita, sul risultato di parità, diventa ancora più difficile fino a quando mister Prunecchi opta il campo De Flaviis, autore dell'assist per Crudo nella prima rete dell'Argentina, per Di Donato il quale si fa subito trovare nella sua prima occasione da rete servito da Brizio dalla fascia sinistra il tocco finale però è troppo strozzato per Di Donato che spedisce la sfera fuori dalla porta. Il gol del vantaggio però è solo questioni di minuti perchè al minuto 85' è lo stesso attaccante subentrato a riportare in vantaggio l'Argentina grazie ad una bella conclusione indirizzata sul secondo palo dove Rovetta nulla può. Al 88' chiude l'incontro colui che l'aveva aperta, Erik Crudo che porta l'Argentina al primo posto in classifica”.