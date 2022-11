Mondo Solo Affitti

Domanda : sono in affitto dall’aprile 2021 con un contratto 4+4 indicizzato al 100% ISTAT. Quest’anno, in aprile, mi è stato richiesto , sul canone iniziale di 830€ mensili, l’adeguamento come sopra, e lo sto pagando, anche se a fatica: l’anno prossimo il tasso d’inflazione promette di essere a 2 cifre, per cui vorrei sapere se, in tali casi, si può richiedere la risoluzione anticipata del contratto d’affitto, senza penali e senza il preavviso semestrale, per sopraggiunta eccessiva onerosità . Grazie

Risposta : può dare disdetta considerando la questione economica come un grave motivo; deve rispettare comunque i mesi di preavviso o trovare un accordo diretto con il proprietario.

Domanda : volevo sapere dopo la scadenza del contratto 4+4 con cedolare secca il proprietario mi può aumentare l'affitto? Dopo di otto anni

Risposta : se le ha mandato disdetta potrebbe chiudere il contratto in essere e quindi chiederle di ristipulare un nuovo contratto con nuove condizioni.

Domanda: Sono proprietario di un appartamento concesso in affitto con durata 3+2 cedolare secca.

Posso chiedere l'aumento istat?

Inoltre abito in appartamento in affitto con durata 4 anni, senza nessun riferimento all'aumento istat.

La proprietaria mi ha chiesto l'aumento istat. Sono tenuto a versarlo.

Risposta : se applica il regime di cedolare secca non può chiedere l'aggiornamento Istat. Per il suo contratto vale lo stesso, se il proprietario è in cedolare secca non può chiedere aumenti; altrimenti può chiederlo ma solo se riportato in contratto.

Domanda : avrei bisogno di disdire il contratto d'affitto (4+4) anticipatamente per cambio sede lavorativa. Posso considerarla grave causa e quindi conteggiare 3 mesi di disdetta anticipata? Se si dovrò riconoscere i 3 mesi al titolare o i canonici 6 mesi?

Risposta : il cambio di sede lavorativa è indubbiamente un grave motivo, ma per ridurre il periodo di disdetta dovrebbe trattarsi di un trasferimento d'ufficio per impiegati pubblici; quindi se questo non è il suo caso al più deve trovare un accordo con la proprietà o magari qualcuno che possa prendere il suo posto.

Domanda: a febbraio ho affittato un appartamento con cedolare secca. il conduttore deve andare via e mi ha inviato la raccomandata. Le chiedo: i trenta giorni per la comunicazione all'agenzia delle entrate decorrono dalla data del ricevimento della raccomandata o dal momento in cui effettivamente lasciano l'immobile?

Risposta: la chiusura va comunicata entro trenta giorni dall'avvenuta riconsegna delle chiavi, quindi al di là della ricezione della raccomandata.

Domanda : nel caso di un immobile in comproprietà ( madre e 3 figli), i figli cedono la propria quota in comodato d'uso gratuito alla madre. La madre concede in locazione l'immobile... in questo caso chi paga le tasse sui redditi da locazione? e chi paga imu?

Risposta : se parliamo di un contratto residenziale lo stesso andrebbe intestato ai proprietari e ognuno di voi dovrebbe pagare la quota di imposte sulla base delle percentuali di proprietà.

Domanda : mi sono trasferito per lavoro in una regione diversa da quella di residenza.

Ho stipulato un regolare contratto d'affitto in cui il proprietario ha scelto la cedolare secca.

Poiché il contratto è registrato come immobile ad uso abitativo, anche se la residenza è rimasta nella mia regione d'origine , ho diritto a presentare la detrazione per il 730?

Risposta : la detrazione spetta come residenza principale, per cui il cambio di residenza è una condizione fondamentale.

Per qualsiasi informazione il nostro Team di Rental Property Manager è a vostra disposizione per :

- Ulteriori informazioni

- Gestire il vostro patrimonio immobiliare

- Garantire al 100 % il pagamento del canone d’affitto www.soloaffittipay.it

Agenzia Solo Affitti Sanremo

Tel. 0184/525507

sanremo@soloaffitti.it