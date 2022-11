Sanremo: domani le 'Zontiane' celebrano il 103° compleanno, ecco come aiutare l'associazione

Domani le ‘Zontiane’ di Sanremo celebrano il 103esimo compleanno. Zonta International è un'organizzazione globale leader di professioniste che sostengono le donne in tutto il mondo per migliorare la condizione femminile.

Zonta International immagina un mondo in cui i diritti delle donne sono riconosciuti come diritti umani e ogni donna è in grado di realizzare il suo pieno potenziale. In un mondo del genere, le donne hanno accesso a tutte le risorse e sono rappresentate in posizioni decisionali su base di uguaglianza con gli uomini. in un mondo del genere, nessuna donna vive nella paura della violenza.

Lo slogan delle ‘Zontiane’ è ‘Build a better world for women and girls’, ovvero ‘Costruisci un mondo migliore per le donne e le ragazze’. Per aggiungere i propri desideri al biglietto d'auguri e aiutare a festeggiare un altro anno di costruzione di un mondo migliore per donne e ragazze si può cliccare QUI e fare un regalo che aiuterà a costruire quel mondo su www.zonta.org/donate.