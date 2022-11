Sanremo: seconde e terze della ‘Dante Alighieri’ all’incontro con il colonnello Veglia e il generale Capitini nella Pigna

A fine ottobre le classi seconde e terze dell’istituto scolastico ‘Dante Alighieri’ di Sanremo, in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, hanno partecipato con vivo interesse agli incontri in aula sulla Prima Guerra Mondiale: il comandante Filippo Veglia, militare di emerita esperienza, comandante di una delle base italiane in Afghanistan durante le missioni Isaf e Resolute Support, ha descritto e raccontato la vita durissima ed estenuante dei soldati, costretti a vivere nelle “fortificazioni campali” delle trincee, sottoposti a stress psicologico continuo e ridotti in pessime condizioni.

Le riflessioni sui concetti di guerra, di sacrificio, di pace, di dignità, di patria, che ne sono scaturite hanno denotato coinvolgimento ed emozionalità da parte di tutti. Soprattutto in un momento storico come l’attuale. Le attività, grafiche, in prosa e in poesia, dedicate alle tematiche legate al primo conflitto mondiale e alla simbologia dei monumenti ai caduti della propria città e italiani, sono state apprezzate dagli organizzatori dell’evento.

Il 3 novembre una rappresentanza degli studenti della nostra scuola ed una del Liceo “G.D. Cassini” di Sanremo ha presenziato all’incontro presso l’Oratorio di Santa Brigida nella Pigna con il generale Paolo Capitini, analista militare di lunga esperienza in missioni all’estero, docente di Storia miliare alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo e all’Università della Tuscia. Ospiti d’onore il Senatore G. Berrino, l’assessore alla cultura Silvana Ormea, il colonnello F. Veglia e il professor C. Del Vento, docente presso l’università Sorbonne di Parigi in “Littérature et civilisation italiennes des siècles XVIIe-Xxe”.

La relazione relativa alla Grande Guerra ha carpito l’interesse dei presenti. Con il paradosso della sicurezza, “Si vis pacem, para bellum”, dal quale purtroppo prendono via i conflitti, la conferenza si è chiusa, insieme con l’esortazione, rivolta ai giovani “digitali”, di “riscoprire la penna”, diventando oggi fondamentale, per provare il piacere della consapevolezza, fissare gli stati d’animo e i pensieri, lasciare “una traccia”, raccontare e raccontarsi, documentare.