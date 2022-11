Pubblicato da una casa editrice statunitense il libro 'De bello pucciniano' del tabiese Marco Reghezza

Come dice l'autore: "Si presentano le opere di Puccini attraverso un'analisi divertente, inaspettata, incontestabile, mai fatta prima nella storia della critica musicale e operistica. Non è assolutamente per specialisti; è per chiunque voglia vedere aspetti particolari della psiche che possono in qualche modo influenzare la fase creativa di un'opera d'arte. Aspetti intuiti da famosi direttori e studiosi del passato, ma mai si era arrivati a chiudere il cerchio che riunisce il percorso da 'Le villi' a 'Turandot'. Un esempio sintomatico: quando nasce la speranza di un futuro radioso la giovane innamorata canta alcune note. Più avanti le stesse note riappaiono, ma al contrario, e la donna poco dopo muore! E così via, alla scoperta di altre situazioni che evolvendosi nel percorso operistico determinano il triste destino delle varie Tigrana, Anna, Manon, Mimì, Butterfly. Ma Puccini vorrà difendere le sue eroine da quel terribile mostro inconscio che lo obbliga a sacrificarle sul palco.