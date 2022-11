Ventimiglia: grande partecipazione sabato scorso agli screening gratuiti organizzati dal Lions Club

Sabato scorso il Lions Club Ventimiglia ha organizzato, seguendo una consuetudine di alcuni anni, screening gratuiti per la salvaguardia della salute dei cittadini di Ventimiglia.

Nel mezzo polifunzionale del Distretto e sotto il gazebo, si sono svolti esami per il diabete con 47 adesioni mentre, per il Glaucoma ha visto la presenza di 63 persone e per la prevenzione del tumore del al cavo orale, 50 esami. I controlli specialistici sono stati eseguiti dal team di medici, tutti soci del Lions Club: dott.ssa Senia Seno, dott.ssa Mirella Nigro, dott. Claudio Allavena e dott. Paolo Pizzi.

I cittadini controllati e molti altri, che pure non si sono sottoposti agli esami, hanno espresso il proprio apprezzamento al Presidente Liria Aprosio che, insieme ad altri numerosi soci, ha seguito il buon funzionamento della organizzazione.

Lo stesso apprezzamento era stato espresso, durante la fase preparatoria, dal Commissario StraordinarioSamuele De Lucia, che aveva ammirato il volontariato al servizio dei cittadini.