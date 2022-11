San Lorenzo al Mare: Cinzia Cozzucoli proclamata ambasciatrice per la Liguria dall’associazione ‘Nel nome del Rispetto’

Si è svolto sabato pomeriggio, presso la Sala Beckett di San Lorenzo al Mare l’incontro di educazione civica “La cultura del rispetto”, organizzato dal Comune di Costarainera e dall’Associazione culturale umbra Odv “Nel nome del rispetto”, rappresentata dalla presidente, dott.ssa Maria Cristina Zenobi, dalla vicepresidente, prof.ssa Cristina Virili e da, membro del comitato tecnico-scientifico .

La Presidente Zenobi, a conclusione dell’evento, ha affermato: “Ringrazio gli amministratori presenti all’incontro: Cristina Pavesi, consigliere di Cipressa, Pietro Mareri, sindaco di Costarainera, e Paolo Tornatore, sindaco di San Lorenzo al Mare, la Dott.ssa Paola Baroni, Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al mare, e tutti coloro che, a vario titolo, hanno sostenuto e sostengono la nostra iniziativa; ma soprattutto un grazie dal profondo del cuore va alle insegnanti Enza, Silvia, Valeria e Cinzia che hanno coinvolto tanti studenti, sensibilizzandoli sul tema del rispetto, e ai bambini delle classi II e V di Cipressa e della Scuola dell’Infanzia di San Lorenzo al mare, che abbiamo premiato per il loro lavoro e che ci hanno ricambiati con tanto entusiasmo. Durante l’incontro è stata nominata ufficialmente ambasciatrice la docente Vincenza Cozzucoli, in Italia ci sono ventisei ambasciatori che operano per promuovere le iniziative dell’associazione; mentre i sindaci di Costarainera e di San Lorenzo al Mare hanno ricevuto un riconoscimento, rappresentato da un gagliardetto, creato per i Comuni promotori del rispetto e sono i primi in Italia a essere insigniti di questa titolo. L’associazione ha deciso di iniziare dalla Liguria un tour di disseminazione di buone pratiche e la prossima tappa sarà Assisi. Ringrazio di cuore il relatore Angelo Giudici, project manager della casa editrice Antea, che ha condotto con grande professionalità l’incontro, Alessandro Rossi, tecnico audio e luci, Pierluigi Balestra, tecnico per le riprese video, e il Teatro dell’Albero per aver permesso di realizzare l’evento in una location accogliente e prestigiosa.”