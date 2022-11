Bordighera: venerdì 2 dicembre al Palazzo del Parco torna 'Tempo di Svalutation', spettacolo per beneficenza

Andrà in scena venerdì dicembre alle 21 il primo evento organizzato da ‘Bordighera Bene Comune’, la neo costituita associazione culturale che da qualche mese opera sul territorio comunale.

La location è quella del Palazzo del Parco di Bordighera, un teatro di 500 posti che ospiterà un grande ritorno: sul palco infatti, ‘Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show’, che proprio a Bordighera debuttò 8 anni fa, prima di riempire i teatri e le piazze d’Italia.

Oltre allo spettacolo, soprattutto beneficenza “Destineremo i fondi raccolti - spiega Massimiliano Bassi, presidente dell’associazione - a favore di un progetto che riguarderà persone con disabilità. Ne stiamo parlando con l’amministrazione e a giorni saremo più precisi sulle attrezzatura che intendiamo comprare e regalare alla città. Il ricavato della serata servirà per questo scopo, e in questo senso ringrazio tutto lo staff dello spettacolo Tempo di Svalutation per essersi prestati gratuitamente alla realizzazione dell’evento”.

Lo spettacolo è un vero e proprio tributo ad Adriano Celentano, cantautore di fama mondiale e famoso anche per il suo amore proprio per la città di Bordighera. Sul palco un imitatore estremamente somigliante all’originale, una band live di 8 elementi e una scenografia studiata nei minimi particolari, con attori e ballerini. Quasi 3 ore di musica sulle note di Azzurro, Si è Spento il Sole, l’Emozione non ha voce, Soli e il Ragazzo della Via Gluck, per cantare, ballare ed emozionarsi sulle note delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Il costo dell’ingresso è di 15 euro e i biglietti sono disponibili in centro a Bordighera presso il Thun Store in Via Vittorio Emanuele 138. Per info e prenotazioni: 3460876303.