“Agnesi. Un’antica famiglia ligure”, per il libro di Enzo Ferrari menzione di merito al Premio Letterario Augusto Monti

“Agnesi, Un’antica famiglia ligure” (Fusta Edizioni) il libro-ricerca dello scrittore e saggista imperiese Enzo Ferrari presentato nel 'Salotto letterario' di OliOliva la festa dell'olio nuovo terminata ieri sera, ha travalicato i confini della provincia di Imperia e della Liguria.

Per la prima volta, infatti, il volume recava la fascetta con la dicitura della menzione ottenuta la scorsa settimana a premi letterari 'Augusto Monti' che sono stati consegnati nella prestigiosa cornice del castello di Monastero Bormida in provincia di Asti.

"Per l’interessante e approfondito lavoro di ricerca condotto su una prestigiosa famiglia di imprenditori italiani dell’industria alimentare" è la motivazione.

Non nuovo a lavori storici di questo genere, Ferrari racconta, in forma di diario, le vicende storiche degli Agnesi e i risvolti economici e sociali dell’omonimo Molino/Pastificio.

L’iconico slogan 'Silenzio parla Agnesi' è entrato da tempo nel baule dei ricordi, così come l’immagine del veliero che solca i mari alla ricerca del miglior grano per produrre la miglior qualità di pasta. Il molino/pastificio Agnesi di Imperia, collocato alla foce del fiume, in prossimità del porto, è ormai chiuso da diversi anni, quando la produzione è stata trasferita dai nuovi proprietari a Fossano, provincia di Cuneo. Ma la storia della fabbrica e le vicende della famiglia continuano a destare interesse, non solo tra gli imperiesi, ma altresì in coloro che hanno memoria della qualità e delle caratteristiche di questa pasta che, come recitava una pubblicità, ha “un gusto inconfondibile e cresce tre volte in cottura”.