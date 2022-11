Perché vale la pena investire a Dubai?

Dubai è una delle città al mondo che ha registrato la maggiore crescita economica negli ultimi anni. È in particolare grazie all'industria petrolifera e agli investimenti fatti nel turismo di lusso che Dubai è diventata una destinazione così attraente. L'economia dinamica dell'emirato e le strutture che favoriscono gli investimenti esteri incoraggiano sempre più stranieri a investire lì i loro soldi. L'ambiente degli affari di Dubai è famoso in tutto il mondo. Oltre a un regime fiscale incredibilmente attraente, l'emirato è in una posizione globale perfetta per commerciare con Europa, Asia, Nord Africa e oltre. Dubai è anche nota per essere un ambiente accogliente per gli imprenditori, con numerosi incentivi e programmi di inserimento disponibili per aiutare le startup a prosperare e crescere. Inoltre, l'emirato si colloca regolarmente tra i primi dieci nell'indice di facilità di fare affari della Banca mondiale. Naturalmente, un tale ambiente offre una moltitudine di opportunità, in tutti i settori, dal commercio al turismo. Se vuoi avviare una nuova attività a Dubai, ecco alcuni suggerimenti da considerare.

Quali sono i principali vantaggi di investire a Dubai?

Dubai è una città particolarmente interessante per investire i propri soldi. Gli imprenditori che desiderano aprire una società a livello locale e gli investitori nel settore immobiliare godono di molti vantaggi. Dubai è un Eldorado soprattutto per investitori e sviluppatori di progetti di tutto il mondo. Anche dopo la recente crisi, questa città è una meta interessante per creare la tua azienda. I suoi principali vantaggi sono i vantaggi fiscali e i passaggi relativamente semplici per avviare un'impresa lì. Tuttavia, ci sono alcune cose che devi sapere sull'apertura di una società a Dubai.

Per avviare un'impresa a Dubai bisogna optare per una società Free zone

Una società della Free zone è fortemente raccomandata se vuoi stabilirti a Dubai. Questa alternativa è interessante per tutti i tipi di aziende ed è compatibile con diversi settori di attività. Ad esempio, puoi aprire una società a Dubai per svolgere attività di import/export, servizi, e-commerce o investimenti immobiliari. Tra i vantaggi di una società della zona franca c'è il fatto che possiedi la tua attività al 100%. Inoltre, beneficerà di esenzioni fiscali. Ad esempio, la tua azienda non sarà soggetta all'imposta sulle società e, da parte tua, non sarai soggetto all'imposta sul reddito o all'imposta sul patrimonio. Nonostante si preveda l'introduzione di un'imposta sulle società a partire da giugno 2023. Ciò assumerà la forma di un'imposta del 9% sugli utili realizzati. Si noti che le società con sede legale in una zona franca degli Emirati Arabi Uniti non saranno interessate da questa nuova tassa. Se hai intenzione di stabilirti a Dubai, tieni presente che la creazione di una compagnia in una Free zone ti consentirà di ottenere i visti. Questa possibilità vale per il gestore, ma anche per la sua famiglia e i suoi dipendenti. Potrai espatriare completamente legalmente e concentrarti sulla tua attività per sviluppare il tuo business.

Crea il tuo business con Falcon Advice!

Che tu stia cercando idee di business, trasferirti a Dubai oggi è facile e conveniente. Il costo della registrazione di una società dipende dal tipo e dalle dimensioni della tua attività. Per iniziare bene e ottenere aiuto, è una buona idea mettersi in contatto con uno specialista come Falcon Advice. In questo caso, devi solo fornire alcuni documenti di base e alcune informazioni sulla natura della tua attività. Quindi lascia che gli esperti di Falcon Advice si occupino del resto: gestire la tua licenza e le domande di visto, comunicare con tutti i dipartimenti e le autorità competenti e riferire quando sei pronto per iniziare a operare.

Il professionista di riferimento per gli imprenditori italiani a Dubai, è Daniele Pescara, CEO di Falcon Advice. Pescara opera direttamente dal suo ufficio allocato a Dubai ed è in grado di offrirti in modo veloce e sicuro tutti i ragguagli per costituire una società nell'emirato. Se al momento non puoi recarti personalmente a Dubai ed hai già un'idea per un'azienda da creare, Pescara ed il suo team potranno offrirti una soluzione adeguata per la tua attività comodamente anche in Italia, avvalendoti della migliore consulenza sul mercato, direttamente dal suo studio a Padova.

Prenota la tua consulenza.