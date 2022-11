Un nostro lettore, Rolando Chierici, ci ha scritto nuovamente per denunciare lo stato dei lavori (fermi) sulla strada a Verezzo, frazione di Sanremo.

“Negli ultimi tempi non abbiamo più visto operai al lavoro e siamo preoccupati per la stagione invernale. Non sappiamo più a quale santo rivolgersi per poter vedere questa storia infinita che oramai si protrae da più di 30 anni”.