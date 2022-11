Pallacanestro: vittoria in casa del Basket Club Ospedaletti sul Lerici 86 a 55

Bco - Lerici 86-55

23/13 22/9 20/16 19/17

Tabellino

BCO

Colombo 33 Vivo 14 Paganini 19 Rudian 6 Blasetta 6 Formica 3 Oggero 2 Ferraris 3 Morone, Caridi

All.Lupi Ass.Cotterchio

LERICI

Benevelli 9 Giananti 6 De Ferrari 16 Giambrocono 2 Pipolo 14 Travabuo 3 Santacroce 3 Converso 2

All. Pedrani

L'Ospedaletti alla quarta partita riesce a portare a casa i due punti che fanno bene soprattutto al morale. La squadra di Lupi mantiene il vantaggio fin dalle prime battute del match e vince tutti e 4 i tempini facendo giocare a lungo i giovanissimi della panchina. Coach Lupi: "Partita mai in discussione, dobbiamo continuare a lavorare in palestra per migliorare tanti aspetti".