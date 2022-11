Imperia calcio, il presidente Gramondo prende tempo:" Siamo tutti in discussione", Mister Lupo:" I cori contro di me? Fa parte del gioco" (VIDEO)

L'Imperia perde 0-1, in casa, contro Genova Calcio e crolla a -13 punti dalla primatista Albenga. In Piazza d'Armi sono ore di riflessione: la dirigenza sta valutando la posizione in panchina di Mister Lupo, non più salda (come confermato dal tecnico stesso).

Nei prossimi giorni il board neroazzurro si incontrerà analizzare varie situazioni, non solo quella dell'allenatore e il presidente Gramondo sottolinea:" Siamo tutti in discussione."

Sconfortati da una prestazione abulica, i tifosi hanno chiesto l'esonero del tecnico intonando continui cori nel secondo tempo della partita. Applaudendo ad un eventuale ritorno di Bencardino. Così come si è sentito forte un coro pro Marco Del Gratta che nelle scorse settimane è entrato nell'orbita Sestri Levante.