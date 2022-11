Calcio: Promozione, Ventimiglia ancora sconfitto. La Carcarese espugna il ‘Morel’ per 1-0

Prova opaca per il Ventimiglia che sul proprio terreno di gioco subisce un' altra sconfitta (seconda consecutiva), ad opera di una buona Carcarese. La squadra ospite infatti, ha evidenziato una migliore organizzazione di gioco meritando la vittoria, scaturita al 45' con Gamba che deviava di testa alle spalle di Scognamiglio la palla che decideva poi l'incontro. Erano proprio gli ospiti, al 12' a farsi vedere nell'area locale con Brignone che da posizione decentrata, calciava in mezzo all'area dove era provvidenziale l'intervento di Scognamiglio a respingere la sfera. Il Ventimiglia, si faceva pericoloso con Ventre al 21' direttamente su punizione: il tiro a giro, impegnava il portiere Giribaldi che respingeva. Altre opportunità, si presentavano per Ala al 35', con tiro fuori da buona posizione e con Sparma, 3' dopo, con tiro parato senza difficoltà dal portiere.



Nella ripresa, ci si attende una maggiore pressione dei padroni di casa, ma in realtà, non cambia il canovaccio: la Carcarese può contenere le fumose intenzioni del Ventimiglia e in contropiede, si rende sempre pericoloso tantochè al 33', hanno la palla del raddoppio con Brignone che da buona posizione spreca tutto tirando alto sopra la traversa. Da annotare, che prima dell' inizio dell' incontro, il presidente del Ventimiglia, Vincenzo Savarino, ha premiato con una targa ricordo il giocatore ventimigliese Andrea Ala per le sue 200 partite con la maglia granata. Cresciuto nelle giovanili del Ventimiglia, ha fatto tutta la trafila sino alla prima squadra, di cui è un punto fermo.



Queste le formazioni delle squadre scese in campo.



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Xhamo ,Allegro, Addiego, Musumarra, Ierace, Ala, Oliveri, Gambacorta, Ventre, Sparma. Sono subentrati: Akkioui, Aretuso, Rea e Verbicaro. Allenatore: Massullo.



CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti, Croce, Spozio, Alò, De Matteis, Bertoni, Gamba, Brignone, Bianchi. Sono subentrati : Brovida, Prina e Revello. Allenatore: Chiarlone.



Arbitro: Tommaso Miraglia della Sez. di Imperia. Assistenti: Marco Pozzi e Lorenzo Trucco, entrambi della Sez. di Imperia.