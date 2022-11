Calcio, Promozione. Alasia firma l’1-1 dell'Ospedaletti sul campo del Bragno

L’Ospedaletti torna dalla trasferta di Bragno con un punto e con la convinzione di aver disputato una gara di qualità.

Orange subito in partita sin dai primi minuti, ma all’11 è il Bragno a passare in vantaggio con un calcio di rigore a dir poco dubbio trasformato da Di Martino.

I ragazzi di mister Espinal continuano a fare la loro partita e nella prima frazione sfiorano il pari in due occasioni con Manno.

Stesso copione anche nella ripresa con gli ospiti in controllo alla ricerca del pari. Russo ci va vicino, mentre al 65’ Alasia concretizza insaccando di testa su cross di Saih.

Il pareggio esterno sta stretto all’Ospedaletti che, però, deve ringraziare anche Brizio per i suoi tre interventi decisivi che hanno impedito ai padroni di casa di ritrovare il vantaggio.

La gara si chiude con gli orange arrembanti nella metà campo del Bragno e con l’occasione per Ferrari che certifica l’ottima prestazione. Il triplice fischio sancisce l’1-1 finale che consente all’Ospedaletti di salire a quota 8 punti in classifica.



“Un punto importante e meritato nonostante l’impatto iniziale per una decisione arbitrale dubbia che accetto ma non condivido - ha commentato al termine del match mister José Espinal - rispetto alle altre gare siamo stati capaci di mantenere la calma continuando a giocare con serenità, nel primo tempo siamo andati vicini al pareggio per tre volte. Nella ripresa siamo partiti bene trovando il pari e mantenendo il risultato grazie anche al portiere che è stato provvidenziale. Una partita importante, cominciamo a essere convinti e a capire la categoria. Infine a nome mio e di tutta la squadra vogliamo dedicare la nostra partita a Stefano Cassini che sta attraversando un momento non facile”.

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Martini, 3 Saih, 4 Ferrari, 5 Negro (16 Schillaci), 6 Gagliardi, 7 Russo, 8 Calvini (15 Sabre), 9 Alasia G., 10 Alemanno, 11 Manno (14 Barbagallo)

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Alasia A., 17 Bestagno

Allenatore: José Espinal



New Bragno: 1 Negro N., 2 Osman (19 Galiano), 3 Tubino (20 Monni), 4 Negro L., 5 Fonjock, 6 Giguet, 7 Agate, 8 Moretti (15 Saviozzi), 9 Cerato, 10 Di Martino, 11 Monte (17 Ghibaudo)

A disposizione: 12 Calcagno, 13 Gallo, 14 Di Noto, 16 Freccero, 18 Brusco

Allenatore: Fabrizio Monte



Arbitro: Sig. Fabio Conti (Genova)

Assistenti: 1° Sig. Luca Ingenito (Genova); 2° Sig. Vesselin Adriano Torrero (Genova)

Ammoniti: Calvini, Manno, Martini, Barbagallo, Russo



Marcatori: 11’ Di Martino (r), 65’ Alasia G.