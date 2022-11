Calcio: l'Imperia perde 0 a 1 in casa contro il Genova Calcio

Le formazioni

Imperia: Bova, Ravoncoli Bourkaa, Sancinito, Guida, Taddei, Melandri (51' Jebbar), Giglio, Cernaz (76' Ardissone), Fatnassi (63' Ordisci), Polisena (84' Cassini). A disposizione: Cella, Plando, Morchio, Cassini, Lanteri, Panaino, Jebbar, Ordisci, Ardissone.

Genova Calcio: Dondero, Calvi, Ottonello (84' Chaves), Capotos, Maisano, Riggio, Serinelli, Dotto (80' Milite), Parodi (89' Lepera), Pastorino (67' Gnecchi), Lupi (87' Mazzotta). A disposizione: Parodi, Grassi, Chaves, Lo Vecchio, Milite, Mazzotta, Lepera, Boero, Gnecchi. Allenatore: Maisano.

Arbitro: Emmanuel Crova

Assistenti: Noureddine Benou e Simone Colella

Il tabellino

IMPERIA 0 - GENOVA CALCIO 1

Ammoniti: 29' Lupi (G), 65' Lupo (all.)

Marcatori: 11' Pastorino (G)

La cronaca

Primo tempo

1' Partiti, inizia la gara. Dopo venti secondi Polisena pesca Melandri, diagonale fuori non di molto

4' Dotto! Tiro da fuori del centrocampista ospite, palla alta

6' Taddei! Colpo di testa sul primo palo da corner, palla sull'incrocio dei pali e Imperia vicinissima al vantaggio

10' Riggio da calcio di punizione impensierisce Bova che respinga in tuffo

11' Vantaggio degli ospiti. Pastorino calcia da fuori, Taddei la devia, Bova rimane immobile ed è 0 a 1

16' Bourkaa prova la conclusione da fuori, palla sopra la traversa

29' Primo giallo della gara a Lupi che allontana il pallone

45' Due minuti di recupero

47' Finisce così il primo tempo. Imperia sotto 0 a 1

Secondo tempo

1' Via alla ripresa senza cambi

6' Dentro Jebbar, fuori Melandri

12' Lupi da fuori! Respinge Bova

16' Sinistro di Polisena, fuori non di molto

18' Fuori Fatnassi, dentro Ordisci. Secondo cambio per Lupo

20' Ammonito mister Lupo

21' Cernaz! Tentativo da fuori dell'argentino, palla fuori dallo specchio

22' Fuori Pastorino per l'ex di giornata Gnecchi, primo cambio tra gli ospiti

31' Ardissone per Cernaz

35' Dotto lascia il posto a Milite

39' Cambi per entrambe le squadre. Cassini per Polisena nell'Imperia, Chaves per Ottonello tra gli ospiti

42' Fuori Lupi per Mazzotta nella Genova Calcio

44' Fuori Parodi dentro Lepera

45' Cinque di recupero

47' Giglio! Dondero salva la Genova Calcio con una gran parata

50' Finisce così. L'Imperia perde 0 a 1 in casa contro la Genova Calcio