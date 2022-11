Passerella a Ventimiglia, Forza Italia replica a Scullino: "Serviva soluzione più rapida ed economicamente sostenibile"

"Ancora una volta l'ex Sindaco Scullino ha perso l'occasione per tacere". E' il commento di Forza Italia a Ventimiglia in merito all'intervento di Scullino sui lavori per la nuova passerella sul Roja che non partiranno fino all’insediamento di una nuova amministrazione nel Palazzo Comunale.

"Come già detto dagli amici della Lega, la passerella non può procedere per mancanza di finanziamenti e dunque non si può indire nessuna gara d'appalto per la realizzazione dell'opera senza le dovute coperture finanziarie. - affermano da Forza Italia - A tutti noi Ventimigliesi sta a cuore la realizzazione della passerella e, se fosse stata così anche per l'ex primo cittadino, non si sarebbe avventurato nella realizzazione di un progetto faraonico ma avrebbe cercato una soluzione più rapida da realizzare e più economicamente sostenibile".



"Ora, Sig. Scullino, la smetta con la solita demagogia, perchè tutti sappiamo che, se un'opera procede perché è stata impostata bene dalla sua amministrazione (era composta anche da Lega e Fratelli d'Italia e non solo dalla sua lista civica, lo ricordi! Quindi è anche merito loro) ma, se non procede, è colpa degli altri, ovvero dei partiti del centrodestra che sono rei di averla fatta cadere, ma che sono gli stessi che componevano la sua maggioranza" - concludono da Forza Italia.