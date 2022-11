Vallecrosia, al via la tradizionale "Fiera del IV novembre": ecco come cambia la viabilità

Oggi a Vallecrosia torna la tradizionale Fiera del IV novembre, manifestazione commerciale che solitamente attrae turisti e residenti con i vari banchi di abbigliamento, calzature, pelletteria, oggetti per la casa e dolciumi.

La fiera sarà in via Colombo sul solettone Sud, in piazza Ponte sul solettone Nord e sul Lungomare Marconi, dal confine con Bordighera all'intersezione con via I Maggio, e per questo motivo su queste aree vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 5 alle 20. Dalle 6 alle 8 il transito sarà consentito ai soli mezzi in uso agli operatori ambulanti titolari di posteggio fisso e spuntisti per le operazioni di installazione attrezzature e scarico merci; dalle 16 alle 18, invece, l’accesso all’area sarà consentito esclusivamente ai mezzi in uso a tutti gli operatori titolari di posteggio e spuntisti per le operazioni di rimozione attrezzature e carico merci, mentre dalle 18 alle 20, tutta l’area, sgomberata da veicoli e attrezzature sarà a disposizione della ditta appaltatrice il servizio di nettezza urbana per le operazioni di pulizia. In caso di necessità sarà ovviamente sempre consentito l’accesso ai mezzi delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e di altri mezzi di soccorso.

In origine la fiera era una manifestazione commerciale per la vendita soprattutto di animali. La piana di Vallecrosia, infatti, con la sua vallata era una zona totalmente agricola. La fiera di origine antica si chiama così perché si svolge sempre la prima domenica dopo il IV novembre, all’inizio del ciclo agricolo.