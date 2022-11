Sanremo: Maurizio Lastrico fa il pieno al Teatro Ariston con il suo racconto della quotidianità misurata in endecasillabi (video)

Nove mesi dopo Maurizio Lastrico riempie di applausi il Teatro Ariston, questa volta in solitaria e senza un Festival di Sanremo a fargli da contorno.



Dopo il ‘duetto’ di febbraio con Maria Chiara Giannetta, il comico genovese ha fatto ritorno a Sanremo per portare sul palco più prestigioso d’Italia il suo tour “Lasciate ogni menata voi ch’entrate”. Un concentrato del suo repertorio, un viaggio tra i monologhi in endecasillabi che lo hanno portato all’attenzione del pubblico dal palco di Zelig portandolo prima alla grande fiction Rai e poi al cinema.

L’improvvisazione, gli spunti della vita quotidiana, la sua storia che affonda le radici nell’entroterra genovese di Sant’Olcese e, in mezzo, scambi continui con il pubblico, un botta e risposta costante con ritmo e tempi impeccabili in pieno stile Lastrico.

Maurizio Lastrico ha fatto il pieno al Teatro Ariston e questo è un dato oggettivo che va ben al di là del mugugno ligure del quale lui si fa fiero ambasciatore.