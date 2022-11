Imperia: consegnati i premi a titolari di pasticcerie e i panifici aderenti al progetto 'I protagonisti del gusto' (foto)

Bellissima iniziativa il concorso organizzato da Confcommercio Imperia per premiare le pasticcerie e i panifici che hanno aderito al progetto 'I protagonisti del gusto', in occasione di Olioliva Imperia.



Ecco i tre vincitori:

Premio originalità: Mou Pasticceria

Premio presentazione: Caffetteria Pasticceria Brasil

Premio equilibrio: L'altra Panetteria



Complimenti a tutti i partecipanti per la grande qualità dei prodotti presentati.



Antiche Dolcezze

Piccardo Imperia Oneglia

Pasticceria Dolce Passione

Il Bastione di Imperia

Panificio Blengini

Pasticceria Angelo



In allegato le foto della premiazione nello stand della Confcommercio di

Imperia in Calata Cuneo, a Olioliva.