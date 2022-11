Raid vandalico a Imperia: svastiche e 'W Hitler' sulle auto parcheggiate al Prino (foto)

Raid vandalico nella notte nel parcheggio del Prino e in via Paoletti a Imperia. Le auto posteggiate, almeno quattro, sono state danneggiate con delle scritte incise sulla carrozzeria, "W Hitler" e "Io sono nazista", oltre a diverse svastiche e alle gomme tagliate.

Una brutta sorpresa per i proprietari dei mezzi e un episodio inquietante per Imperia. Il secondo in pochi giorni con un messaggio analogo, se si pensa a quanto successo alla facciata della sede della CGIL dove qualcuno con una bomboletta spray rossa, il 28 ottobre, ha scritto “Sindacati nazisti”, “Fuck Agenda 2030” e “Traditori dei Lavoratori”.

Rimane da capire se la mano sia la stessa, il perchè di questo grave gesto e se vi sia un qualche nesso tra i due episodi. Intanto per i proprietari delle auto parcheggiate al Prino, oltre al danno anche la beffa. Infatti l'area sembra non essere coperta da telecamere di videosorveglianza. Nonostante questo tutte le vittime dei danneggiamenti hanno sporto denuncia e nel frattempo la polizia scientifica ha effettuato i rilievi.