CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 6 novembre 2022

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – ore 16.45 – 18.30 - 21.00 - di Georgi Gitis - Animazione - "Marie è una ragazza che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del padre, Marie esprime un desiderio e, come per magia, i suoi amici giocattoli prendono vita e scopre che il suo schiaccianoci è in realtà l’amato principe George. Inizia così un’avventura incredibile, tutta al femminile, piena di colpi di scena, fatta di divertenti peripezie, amore e tanta magia…”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- L’OMBRA DI CARAVAGGIO – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 - di Michele Placido - con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Mario Molinari - Drammatico - "Italia 1600. Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio è un artista geniale e sovversivo che vive con il peso di una condanna a morte e su cui sta per allungarsi l’Ombra di un implacabile potere occulto. Un’inquietante figura è stata infatti incaricata di indagare sul pittore che - con la sua vita e la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. L’esistenza di un genio nelle mani di un’Ombra…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- AMSTERDAM – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 - di David O. Russell - con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy - Drammatico - "Ambientato negli anni '30, segue le vicende di tre amici che assistono a un omicidio, diventano essi stessi sospettati e scoprono una delle trame più oltraggiose della storia americana…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- BLACK ADAM – ore 16.45 - 19.10 - 21.15 - di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge - Azione - "Nell'antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5.000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- BROS – ore 16.45 - 19.20 - 21.30 - di Nicholas Stoller - con Billy Eichner, Luke MacFarlane, Miss Lawrence, Dot-Marie Jones, Jim Rash - Commedia - "Bobby Leiber, conduttore di un podcast gay, è stato incaricato di aprire il primo museo newyorkese sulla storia LGBTQ. È omosessuale, occhialuto, single, non crede alle lunghe relazioni, finché non si innamora di Aaron, un aitante giovanotto incontrato in un club…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL TALENTO DI MR. CROCODILE – ore 16.30 - di Josh Gordon, Will Speck - con Luigi Strangis, Javier Bardem, Scoot McNairy, Constance Wu, Brett Gelman – Animazione/Avventura/Commedia - "Quando la famiglia Primm si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l'esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps, i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti, per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c'è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande…”

Voto della critica: ***

- IL COLIBRI' – ore 19.15 - 21.30 - di Francesca Archibugi – con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli - Drammatico - "È il racconto della vita di Marco Carrera, ‘il Colibrì’, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. È al mare che Marco conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita. La sua vita coniugale sarà un'altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele. Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- LA STRANEZZA – ore 16.30 - 19.15 - 21.15 - di Roberto Andò - con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma - Commedia - "In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale autore dei ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese…”

Voto della critica: ****

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- RAGAZZACCIO – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 - di Paolo Ruffini - con Alessandro Bisegna, Jenny De Nucci, Beppe Fiorello, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore - Commedia - "Mattia, quello che comunemente definiremmo un bullo, dietro la sua durezza cela un mondo fragile, fatto di difficoltà di comunicazione, anaffettività, mancanza di ascolto. Questa è anche la storia di migliaia di ragazzi, che si sono trovati ad affrontare il momento storico più difficile della loro generazione: la prima ondata di una pandemia mondiale, che ha lasciato una risacca invisibile ma lacerante: quella della fragilità emotiva, della solitudine, del disagio sociale, dell’iper-connessione tecnologica, i cui risvolti reali stiamo scoprendo solo recentemente, a molti mesi di distanza…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

- LA STRANEZZA – ore 15.45 - 20.30 -

Voto della critica: ****

- L'OMBRA DI CARAVAGGIO – ore 18.00 -

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Tripla Programmazione

- IL TALENTO DI MR. CROCODILE – ore 15.45 -

Voto della critica: ***

- IL COLIBRI' – ore 17.45 -

Voto della critica: ***

- BLACK ADAM – ore 20.45 -

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – ore 16.00 - 18.00 -

Voto della critica: **

- AMSTERDAM – ore 20.30-

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- L'OMBRA DI CARAVAGGIO – ore 15.45 - 20.45 -

Voto della critica: ***

- LA STRANEZZA – ore 18.00 -

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- L'OMBRA DI CARAVAGGIO – ore 16.30 - 18.45 - 21.00 -

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- LA STRANEZZA – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 -

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- AMSTERDAM – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 -

Voto della critica: ***





