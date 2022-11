Raddoppio ferroviario e stazione di Ventimiglia saranno al centro del primo incontro tra Toti e il ministro Salvini

Toti ha ricordato che gli investimenti in ambito ferroviario non sono mancati durante i suoi anni da presidente: "Noi abbiamo fatto su impianto ferroviario di questo territorio l'investimento più importante degli ultimi 30 anni. I treni regionali della Liguria entro un anno e mezzo saranno tutti con una età media non superiore ai 4 anni di anzianità. Quando sono arrivato come presidente i treni avevano 22 anni in media di anzianità, tanto per dare un'idea del miliardo di euro che abbiamo investito sul trasporto locale che per la Liguria e la sua conformazione è anche un trasporto metropolitano".