OliOliva, convegno di Confartigianato sulla crisi energetica. Federico Testa: “Il processo produttivo va valorizzato anche da questo punto di vista” (foto e video)

‘Il problema dell’energia oggi e domani’, è il tema della conferenza che si è svolta stamattina presso lo stand di Confartigianato in calata Cuneo nell'ambito di Olioliva 2022, occasione per fare una riflessione su una tematica di grande attualità e importanza sia per le famiglie sia per il mondo produttivo. Relatore dell’incontro, molto partecipato e seguito da un attento pubblico, il professor Federico Testa, docente di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di Verona, ex presidente di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Al convegno hanno portato il loro contributo intervenuti anche il senatore Gianni Berrino, l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Formazione Marco Scajola e l’assessore alle attività produttive del Comune di Imperia Gianmarco Oneglio.

LE INTERVISTE

“Le soluzioni -dice il professor Testa - sono quelle di fare tutto quello che possiamo fare noi e, quindi, migliorare l'efficienza delle imprese che vuol dire consumare meno energia e poi provare a capire come riusciamo, da un lato a utilizzare le fonti rinnovabili, e non i fossili. Il processo produttivo che va valorizzato sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista dei prodotti che è possibile rinnovare”. I

l presidente dei frantoiani di Confartigianato Federico Fresia: “OliOliva permette alla alla filiera alimentare della nostra della nostra regione e della nostra provincia di avere un palcoscenico veramente importante e questa edizione nei numeri è stata veramente straordinaria, ovviamente abbiamo cercato di organizzare questo incontro con il professor testa proprio per cercare capire la strada dell’oggi e di quello che ci aspetterà nei prossimi nei prossimi anche in questo settore che, forse, abbiamo sempre un po’ considerato non primario, invece, ora dobbiamo concentrarci e programmare per i prossimi anni anche le nostre attività”.

“Direi -dichiara il senatore Gianni Berrino è un problema non solo nazionale ma anche europeo e dal primo dal primo giorno, prima il premier, poi il Governo che si sta lavorando e i primi frutti li con la discesa del prezzo del gas ai minimi da giugno. Ci sono le risorse per contenere il costo delle bollette, però è chiaro, che bisogna arrivare a una sorta di maggiore di maggiore autonomia energetica e in questo senso vanno le decisioni di riaprire i pozzi proprio per dare un po' di autonomia e renderci competitivi anche con chi invece le materie prime energetiche le ha. Naturalmente tutto ciò non deve essere di intralcio alla transizione che prevede di arrivare a certi obiettivi anche in termini di emissioni negli anni futuri".

“Anche le sono impegnati in prima a fianco del governo per andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, ma serve anche una programmazione che ci veda il nostro paese non più dipendente dagli altri Paesi, Ma che serva per far raggiungere all’Italia una sua autonomia energetica. Purtroppo in passato sono stati commessi errori strategici di programmazione e a questi errori bisogna porre rimedio e bisogna farlo in tempi rapidi. Nel frattempo è necessario gestire questa fase emergenziale con degli interventi che vadano ad aiutare le imprese, soprattutto quelle più piccole che sono anche in grossa difficoltà, le attività commerciali e turistiche per superare questa fase di crisi”, sottolinea l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Formazione Marco Scajola.