Imperia, l'impegno della Cia per il nuovo Psr: "Snellire la burocrazia e investire risorse per sostenere al meglio il comparto agricolo e le sue imprese" (foto e video)

Nell’ambito di Olioliva 2022, la festa dell’olio nuovo in corso di svolgimento a Imperia, si è svolto all’auditorium della Camera di Commercio un importante incontro, organizzato dalla Cia, la Confederazione italiana Agricoltori, che ha avuto come oggetto il “nuovo piano di Sviluppo Rurale e l’agricoltura ligure: limiti e opportunità, procedure e risorse”. Il Psr è lo strumento base per la gestione dei fondi europei in agricoltura e subito dopo il saluto istituzionale del presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, è intervenuto Stefano Roggerone, presidente della Cia Liguria.

“Il nostro intento è di snellire la burocrazia del Psr – ha chiosato Roggerone. Con questo convegno, con la presenza dell’assessore Alessandro Piana vogliamo avere un colloquio con la Regione, per poter scrivere, insieme ai nostri tecnici, il miglior Psr possibile, evitando magari errori compiuti nelle versioni precedenti".

Al nuovo Governo e alla Regione “la Cia chiede alle istituzioni di scrivere il nuovo Psr, ha specificato il presidente regionale, di poter essere consultati perché ci sono delle necessità che solo i rappresentanti delle aziende agricole possono conoscere. Il Psr deve essere fruibile e fruibile in modo veloce”.

All’incontro ha partecipato anche Cristiano Fini, presidente nazionale della Confederazione italiana Agricoltori. “L’impegno della Cia è quello di costruire un Psr meno burocratico e più semplificato, ha evidenziato Fini. Abbiamo bisogno di snellire le procedure e di mirare le risorse in base alle esigenze delle imprese agricole. Abbiamo bisogno di fare investimenti per fare crescere e sviluppare le imprese agricole sia grandi che piccole, sia che abbiano un indirizzo produttivo o un altro. Noi dobbiamo sostenere tutto il comparto agricolo e le sue imprese”.

“Ci troviamo in Liguria una terra che sa offrire all’agricoltura tanto, ha concluso il presidente nazionale Cia. Abbiamo bisogno insieme alle istituzioni e alla Regione di costruire un percorso che sappia davvero dare delle risorse alle imprese agricole affinché possano migliorare e sviluppare ulteriormente le proprie attività”.