Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 6 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 6 NOVEMBRE

SANREMO



17.00. Concerto in memoria della Prof.ssa Marisa Semeria Gavino con esibizione di musicisti che frequentavano la sua Scuola. Presenta Eleonora Gavino e Valeria Crispi, nipoti della Professoressa. Teatro del Casinò, ingresso libero (evento benefico con ricavato da destinare all’Istituto Padre Semeria di Coldirodi che si occupa di bambini bisognosi)



17.30. Torneo di Scacchi Blitz (partite rapidissime) presso il circolo Mac Daniel in via Martiri 169



IMPERIA

9.00-20.00. ‘Olioliva - Festa dell’Olio nuovo’ (ultimo giorno): gustosa passeggiata di tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei Fiori in una manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere dell’entroterra della Liguria. Centro storico di Oneglia (la brochure con il programma a questo link)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, ultimo giorno della mostra personale di Valentina Zaccaro. Galleria Rondò. Piazza Dante

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



VENTIMIGLIA



14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507



TAGGIA



8.30. Escursione da Andagna al Passo della Mezzaluna accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi. Ritrovo a Taggia presso la stazione FS oppure ad Andagna davanti alla chiesa parrocchiale alle 9.15, info 327 0824866 (più info)

DIANO MARINA



8.00-20.00. Diano Colleziona: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato (prima domenica di ogni mese), Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

15.00. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione del vino Rossese doc e prodotti tipici (ogni prima domenica del mese). Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info 337 1004228 (più info)

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10 (fino al 30 novembre)

17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-23.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

15.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, Musica da Camera con Daniel Lozakovich (violino), Stanislav Soloviev (pianoforte), Sibylle Duchesne (violino), François Duchesne e Raphaël Chazal (viola), Alexandre Fougeroux e Florence Leblond (violoncello). In programma: Tchaïkovski, Chausson e Ravel. Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)

NICE

15.00. ‘La Sonnambula’ di Vincenzo Bellini: opera semiseria in 2 atti su libretto di Felice Romani. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



