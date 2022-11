Pallanuoto: una Rari Nantes Imperia molto giovane perde contro il Torino'81 22-3

Torino’81 vince per 22-3 su una Rari Nantes Imperia molto giovane, con tanti esordienti in Serie A2. Tolto il portiere Stefano Grossi, classe 1998, i restanti 10/11 erano tutti ‘millenials'. Capitanati dal 2001 Filippo Taramasco, inoltre autore del primo gol giallorosso in stagione. Tanti gli esordi in Serie A2 e, contemporaneamente, in prima squadra: dai ‘canterani’ Di Lionardo, Sciocchetti e Lucia, passando per Milani ed il più giovane della comitiva Davide Mazzariol, nato nel dicembre 2006.

Esperta e attrezzata per la vittoria finale del girone, la squadra di Aversa mostra tutte le proprie doti con una squadra imbottita di ex giallorossi: dopo la sirena sarà cinquina per Gandini, seguito dai poker di Ettore Novara e Colombo e la doppietta di Giacomo Novara.

Stefano Grossi riesce comunque a chiudere lo specchio in più occasioni: nato portiere, si spostò tra le posizioni di movimento successivamente tanto da andare a segno in Serie A2, nel 2017, in un lontano Chiavari-Rari Nantes Imperia.

I giallorossi riescono a trovare la via del gol nei primi tre tempi. E’ subito Filippo Taramasco a trovare il pertugio vincente dal perimetro, per il momentaneo 3-1, seguito da Riccardo Gandini che, ad inizio secondo tempo, insacca dal centro. Il tris porta la firma di Pietro Cipriani che, a tu per tu con Aldi, non fallisce. Tutti e tre erano già andati a segno nella scorsa stagione, meritando anche continuità nel minutaggio in vasca.

Sabato prossimo, la 'Cascione' ospiterà la prima in casa dei giallorossi contro Chiavari Nuoto. Fischio d'inizio previsto per le ore 17:00.

TORINO’81 – R.N.IMPERIA 22-3

(6-1; 4-1; 6-1; 6-0)

TORINO’81 – Aldi, Lisica 3, Gandini C. 5, Spano, Maffè, Cigolini 2, Costa 2, Ermondi, Leone, Novara G. 2, Novara E. 4, Colombo 4, Asidine. All.: Aversa

R.N.IMPERIA – Grossi, Mazzariol, Gandini 1, Milani, Porro, Sciocchetti, Lucia, Cipriani 1, Taramasco cap. 1, Grosso, Di Lionardo. All.: Gerbò

Uscito per limite di falli Cigolini (T) nel quarto tempo. Sup.Num. Torino 4/5 + due rigori realizzati; Imperia 2/11