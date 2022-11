Calcio: sfida in trasferta per l'Argentina Arma contro il Cisano Calcio, i convocati

La terza giornata del campionato di Seconda Categoria vede l'Argentina Arma opporsi in trasferta all'attuale capolista, il Cisano Calcio. L'incontro si disputerà domenica 6 novembre presso il campo sportivo "Conscente" di Cisano sul Neva, fischio d'inizio alle ore 14:30.



L'unico precedente tra le due compagini è quello di Coppa Liguria, disputatasi il 2 ottobre, al "Colombera" di Santo Stefano al mare dove l'Argentina riuscì ad imporsi per due reti a zero grazie alle reti di Cutellé e Di Donato. In campionato il Cisano è a punteggio pieno grazie alle due vittorie con la Nuova Sanstevese, (2-0) in casa, e in trasferta con il San Bartolomeo Cervo (1-2).

La squadra di Arma di Taggia invece segue a meno due lunghezze, con quattro punti, grazie alla vittoria in trasferta con la Villanovese (0-1) e al pareggio con la Carlin's Boys (3-3).



Per l'incontro con il Cisano il mister dell'Argentina, Marco Prunecchi, ha diramato le seguenti convocazioni: Ventrice, Bruni, Conrieri, Ambesi, Calvini, Fici, Grandi M., Crespi L., Ciaramitaro, Tarantola, Crudo, De Flaviis, Leggio, Brizio, Di Donato, Crespi A., Ceriolo, Rotella, Cutellé, Valenzise.