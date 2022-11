Calcio a 5 serie C, impresa a Spotorno sotto al temporale per l'Airole all'esordio in campionato

E’ partito con una vera e propria impresa il campionato 2022-23 di serie C di calcio a 5 della Liguria per l’Airole FC. Nella prima giornata del girone A infatti le viverne hanno espugnato venerdì sera Spotorno per 4-3 archiviando così la delusione per l’ennesima beffa in Coppa Italia patita la settimana scorsa a causa del mancato accesso alle final four di gennaio.

In un ‘Parco Monticello’ bersagliato già dalla prima serata da un fitto diluvio con la cornice spettacolare di lampi e tuoni i biancoverdi sono scesi in campo con una formazione ampiamente rimaneggiata composta da soli sette effettivi che hanno però saputo tenere magistralmente il campo imbrigliando la squadra di casa e creando numerose occasioni da gol.

Sono stati infatti proprio gli ospiti ad aprire le marcature con una grande azione di Filippo Caramello Canzone dopo una prima parte di gioco equilibrata. Veemente però la reazione della Spotornese che si portava sul 2-1 con un veloce uno-due sfruttando l’unico momento di appannamento dell’Airole in tutta la partita. Coordinata infatti dal portiere Gabriele Prato autore di ottimi interventi la difesa ospite appariva per il resto della gara sempre reattiva e pronta a chiudersi e ripartire grazie a Joel Valenti e Antonio Romano autori di una prova monumentale e Filippo Caramello Canzone onnipresente a supportare le rotazioni di Marco Foti, Roberto Amedei e Giuseppe Fedele.

Il lavoro dell’Airole portava così i suoi frutti nel secondo tempo con la staffilata di Romano su calcio di punizione che pareggiava i conti per poi essere seguito nel giro di pochi minuti da Caramello Canzone abile a sfruttare un pregevole assist di Foti dopo un portentoso recupero difensivo di Valenti subito veloce a far ripartire l’azione. La Spotornese nuovamente in svantaggio diventava anche più fallosa raggiungendo nel giro di qualche minuto il temuto sesto fischio arbitrale che si trasformava nel 4-2 firmato su tiro libero ancora da Caramello Canzone autore di una tripletta.

Il finale era contrassegnato dall’arrembaggio della Spotornese che andava in gol su punizione per il definitivo 4-3 sbattendo poi sul muro dell’Airole che faceva anche registrare il ‘record’ di aver mantenuto lo stesso quintetto per tutti i trenta minuti del secondo tempo, una vera rarità nel calcio a 5.

Le viverne, dopo tre trasferte consecutive fra coppa e campionato, saranno attese ora dal ritorno fra le mura amiche del Pala Roja dove venerdì prossimo farà visita il Taggia: “Complimenti a tutti i ragazzi – ha commentato il Presidente Stefano Ricci – davvero il modo migliore per iniziare il campionato dopo la brutta eliminazione in coppa”. Presente al ‘Parco Monticello’ anche la Federazione Calcistica di Seborga giunta al suo quinto anno di collaborazione col team della Val Roja: “Felice di essere stato presente in questa trasferta nella bellissima struttura di Spotorno per noi inedita – ha commentato il DS Matteo Bianchini – abbiamo vissuto una di quelle serate che spesso l’Airole ci regala resa ancor più ‘epica’ dalle condizioni meteo davvero estreme. Le nostre congratulazioni allo staff ed a tutti i giocatori!”.