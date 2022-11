Bordighera: domani un camper del Lions Club Capo Nero Host per screening gratuiti sul glaucoma

Domani mattina, dalle 9 alle 12, il Lions Club Bordighera Capo Nero Host sarà presente con un camper polifunzionale davanti al palazzo del Parco di Bordighera per offrire screening gratuiti sul glaucoma.

Il Lions Club Bordighera Capo Nero Host, da sempre attivo per la prevenzione dei problemi legati alla vista, spiega che il glaucoma è una malattia dell'occhio molto subdola perchè non da sintomi e viene definito il killer silenzioso della vista e per questo che e molto fondamentale sottoporsi regolarmente al controllo del tono oculare per escludere la presenza di questa malattia.

Domani, nell'ambulatorio allestito all'interno del camper polifunzionale del distretto Lions, che sarà posteggiato davanti al palazzo del parco di Bordighera dalle 9 alle 12, si potrà effettuare un veloce controllo della pressione dell’occhio a cura del Dott. Nicola Timm, per la prevenzione e la salvaguardia della salute. Sempre domani saranno raccolti vecchi occhiali da vista e da sole per donarli a chi ne ha bisogno