Speciale weekend: Olioliva ‘pigliatutto’, ma non mancano altri consigli su cosa fare e dove andare

È tornata a Imperia la manifestazione Olioliva, l’evento principe dell’autunno ligure, che si concluderà domenica sera. Da 23 anni il centro storico di Oneglia si veste a festa e porta nelle vie e nelle piazze, sulla banchina di Calata Cuneo i profumi e i colori del territorio tramite un suggestivo percorso nella città capitale della cultura legata all’olio extravergine di oliva, con i portici e le piazze invasi da stand in cui si potranno assaggiare e acquistare tutti i prodotti tipici di questa terra. Olio appena franto dai produttori locali da conoscere e confrontare, ma anche pesto, verdure sott'olio, formaggi di pecora brigasca, focaccia ligure, fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, biscotti e dolci all'olio d'oliva, salumi tipici, farinata. Spazio anche laboratori, assaggi, cultura ed eventi per offrire a turisti e visitatori un ampio ventaglio di proposte. Infatti sono in programma show cooking sotto la guida di grandi chef. Ampio spazio è dedicato alla pesca e alla sua valorizzazione anche in chiave turistica con un’altra novità: la presenza in banchina dei mitilicoltori della Spezia.

Tra le attrattive anche corsi di assaggio, laboratori tematici, gli abbinamenti tra il pesce del Mar Ligure e l’olio extravergine della Riviera, la scuola di nodi e di biologia marina, mostre e animazione. Spazio anche al ruolo culturale dell’olivicoltura e agli approfondimenti tematici, con i convegni mirati su agricoltura e mondo produttivo. L’edizione 2022 torna a proporre il Salotto Letterario, grazie alla collaborazione di librerie e case editrici, musica, animazione, spettacoli, la Maratona dieci chilometri, il tradizionale e sempre seguitissimo concorso fotografico del Circolo Castelvecchio. La serata di sabato sarà dedicata ad una iniziativa benefica: uno spettacolo musicale all’Auditorium della Camera di Commercio. Durante tutta la manifestazione il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri propone ‘Vola sulle Alpi liscio come l’olio’, un’esperienza emozionale del territorio del Parco Naturale delle Alpi Liguri presso il loro stand, mentre nella tensostruttura istituzionale appuntamento con ‘(Non) è tutto Olio quello che luccica’ con Cloris Brosca, la celebre ‘Zingara’ televisiva.

La brochure con il programma scaricabile a questo link

In questo fine settimana c’è spazio anche per gli spettacoli musicali e incontri letterari. Per esempio questa sera perché non godere della comicità di Maurizio Lastrico? Infatti il noto cabarettista porterà sul palco del teatro Ariston di Sanremo lo spettacolo ‘Lasciate ogni menata, voi ch'intrate’, frutto della sua interazione con il pubblico. In questo monologo non mancheranno i suoi celebri endecasillabi ‘danteschi’, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita.



Mentre al Teatro dell'Attrito di Imperia la compagnia teatrale ‘I Cattivi di Cuore’ porterà in scena stasera lo spettacolo 'Il raccolto' con le attrici Chiara Giribaldi e Giorgia Brusco che racconteranno una storia di antiche ferite familiari che si riaprono quando due sorelle, Beatrice e Anna, dopo vent’anni, per via della recente morte della madre, si ritrovano per una ‘resa dei conti’.



‘Dedicato ad Heinrich Baermann: un clarinetto all’avanguardia’ è il titolo del concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo in programma questa sera al Teatro dell’Opera del Casinò. Protagonista del concerto il giovane clarinettista Kevin Spagnolo. Vincitore del Primo Premio del prestigioso concorso di Ginevra nel 2018 a soli 22 anni, Kevin Pedro Spagnolo (1996) è considerato uno dei più giovani e talentuosi artisti della sua generazione. Per gli amanti del genere è certamente un appuntamento da non perdere.

La rassegna musicale ‘I capolavori della musica sacra’, iniziata nei giorni scorsi, continua questa sera con una nuova proposta del coro Nova Tempora, diretto dalla soprano Gabriella Costa e accompagnato all’organo e alla tastiera da. Daria Malakhova Il concerto, che si terrà nella Chiesa Valdese di Bordighera, comprende brani di musica sacra di Vivaldi Mozart, Bach, Kodaly, Gjeilo, due sonate di A. Scarlatti eseguite dalla giovane pianista Daria Malakhova e da un brano cantato dalla soprano e direttrice Gabriella Costa.



Altri due interessanti appuntamenti sono in programma oggi a Sanremo e Ventimiglia. Il salone della Federazione Operaia della città dei fiori (via Corradi 47) ospiterà questo pomeriggio un incontro sulla figura di Luciano De Giovanni. Alla tavola rotonda, coordinata dal filologo Fabio Barricalla, parteciperanno studiosi provenienti da ogni angolo della Liguria. Nel corso dell’incontro sarà possibile assaporare la poetica di questo raffinato autore grazie alla declamazione di alcune poesie per voce dell’attore Umberto Salemi.

Questo pomeriggio a Ventimiglia, nella sala intitolata a Emilio Salgari della Biblioteca Civica Aprosiana, si terrà una presentazione d'autore dedicata al libro di Serena Surace ‘Due Cuori e una Scintilla - Quando gli opposti mettono su famiglia’. A intervistare l'autrice e il coprotagonista di questa bellissima storia, Saverio Di Bari, sarà Diego Marangon, permettendo così di conoscere il racconto di una storia d'amore e di vita familiare contro tutto e tutti che, nonostante le avversità del destino, invece di dividere hanno unito ancora di più due giovani e intraprendenti ragazzi di provincia.



