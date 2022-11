OliOliva: il programma degli eventi di Confartigianato per la seconda giornata

Dopo l’inaugurazione di ieri, prosegue il programma di eventi organizzato dalla Confartigianato in occasione di Olioliva ad Imperia. L’associazione di artigiani è presente con una propria area, allestita a Calata Cuneo, dove andranno in scena presentazioni e degustazioni. Nello stand istituzionale della Confartigianato, oggi alle ore 15 si terrà un “Caffè con gli artigiani” con degustazione del caffè di Ligure Vending e dei dolci della Dolciaria BB. Alle ore 17.30 dimostrazione di “Cosmesi all’olio d’oliva” con i prodotti cosmetici del Frantoio Nuvolone e l’Estetica Mia di Taggia. In chiusura di giornata, prima di un nuovo “Aperitivo con gli artigiani”, si terrà alle ore 18 la consegna di una targa in memoria di Aldo Viazzi, storico presidente dei gelatieri di Confartigianato Imperia, da tutti ricordato per la passione nel proprio lavoro e per il proprio impegno a favore della categoria rappresentata.

Nella giornata di domani, domenica, il momento centrale sarà il convegno “Il problema dell’energia oggi e domani”, previsto alle ore 11, presso la biblioteca civica in piazza De Amicis 7. Relatore dell’incontro sarà il Prof. Federico Testa, Docente di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di Verona, ex presidente di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). “Il convegno di domenica – ha anticipato il Prof. Testa – sarà l’occasione per fare una riflessione su questa tematica di grande attualità e importanza sia per le famiglie sia per il mondo produttivo”. Al convegno interverranno anche le autorità locali.

Il calendario degli eventi nell’area della Confartigianato proseguirà, sempre domani, alle ore 15 nella propria area istituzionale con un “Caffè con gli artigiani” e la degustazione de “La Bottega del Caffè” e dei dolci di “Antiche Dolcezze” di Piero Ippolito. A seguire, alle ore 16.30, dimostrazione dell’Accademia Formativa dal titolo “Unghie d’oliva”, e alle ore 18 un “Aperitivo con gli artigiani” con degustazione finale a base dei vini dell’Azienda Agricola “Il Cascin” e dei prodotti de “Le Delizie del Fornaio” e “Di Maria Antonino”.

La Confartigianato è poi presente in altri eventi ai quali ha fornito la propria collaborazione. Si tratta in particolare della mostra fotografica “Gli sguardi dell’Olio”, a cura dell’artista fotografo Settimio Benedusi, che andrà in scena tutti i giorni dalle ore 18 circa presso Piazza Dante.

Proseguono anche gli Showcooking presentati dalla Confartigianato, previsti presso l’Area Banchina: oggi dalle 18 “L’olio evo nella preparazione della pasta fresca artigianale” con gli esperti del laboratorio di Pasta Fresca Morena di Ventimiglia, e dalle 18:45 “Il coniglio alla ligure” con l’Istituto Alberghiero e lo Chef Revelli.

Infine si ricorda anche il convegno “Olivicoltura, identità mediterranea”, oggi alle 15 alle 17.30 sempre presso l’Area Banchina, organizzato da CREA e Club dell’Unesco di Sanremo.

Nello stand Confartigianato saranno sempre in esposizione l’olio e i paté d’oliva di Olio Calvi, Olio Fresia e Frantoio Amoretti, il desk di UnipolSai e le realizzazioni di Valentino Sabatini. La Confartigianato, per la collaborazione nell’organizzazione di questo denso programma, desidera ringraziare gli sponsor Banca di Caraglio e Eco Recupero.