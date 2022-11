Olioliva a Imperia: sole, pubblico, shopping. Una giornata da incorniciare

Un’altra giornata da incorniciare. Il sabato di Olioliva ventitreesima edizione, non si è smentito. Le vie del centro, la banchina del porto di Oneglia e l’area dello street food di via Berio sono state invase da una marea di visitatori per la gioia degli oltre duecento espositori. La rassegna che celebra assieme all’olio extravergine appena franto i prodotti tipici liguri ancora una volta ha confermato la sua internazionalità. Tantissimi gli ospiti stranieri in particolare tedeschi, svizzeri e francesi. Questi ultimi sono un’altra sorpresa di Olioliva 2022 per i numeri in crescita esponenziale.

La splendida giornata di sole ha favorito il passeggio tra i banchi e gli acquisti. Oltre agli stand dell’olio extravergine cultivar taggiasca la folla si è riversata nelle location del buon cibo: il pesce e la frittura dal peschereccio, il pan fritto, la panissa, le frittelle e naturalmente le postazioni dei cooking show per le degustazioni dei piatti preparati dagli chef che si sono alternati nell’area laboratori. Molto affollato anche il laboratorio con degustazione “L’ostrica della Spezia” a cura dei mitilicoltori spezzini. Il pubblico ha seguito con interesse gli incontri del Salotto Letterario che ha proposto il volume di Franco Marabello e le “pagliuzze di storia olearia imperiese nei ricordi di un ottuagenario” e il libro sui “111 luoghi della Riviera dei Fiori da scoprire” di Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri.

Interessanti anche i convegni sul mondo della pesca e la cooperazione tra i Flag Gac di Imperia e Cetara svoltosi nell’aula consiliare del comune di Imperia e sul nuovo “Piano di Sviluppo Rurale e l’agricoltura ligure: limiti e opportunità” proposto dalla Cia nell’Auditorium della Camera di Commercio.

Ecco il programma dell’ultimo giorno, il gran finale di domenica.

ore 9:00 - Apertura stand commerciali e istituzionali.

ore 9:00 - “Tra gli ulivi di OliOliva – Camminata a Costa d’Oneglia” A cura del Circolo Manuel Belgrano. Per info circolomanuelbelgrano@yahoo.it. Partenza da Piazza Dante con bus navetta gratuito.

ore 10:00 - “Cucitura delle Reti” con Beppe Scola a cura di FLAG GAC “Il mare delle Alpi” nel suo stand Istituzionale in Calata G.B Cuneo.

ore 10:00 - Salotto letterario. Presentazione del libro “Il Parasio Wunderkammer del Ponente Ligure” a cura di Antea Edizioni. Area Incontri - Calata G.B. Cuneo.

ore 10:00 - “Degustiamo insieme: l'olio novello, l'oliva Taggiasca e i suoi derivati panificati all'oliva taggiasca e il panettone all'olio d'oliva” A cura dei gruppi Confcommercio FederOlio Assipan. Stand Confcommercio – Calata G.B. Cuneo.

ore 10:30 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Progetto di Filiera Nazionale “Filiera olio di oliva e pesto. L’eccellenza italiana” Convegno a cura della Camera di Commercio Riviere di Liguria e del CeRSAA di Albenga. Auditorium Camera di Commercio.

ore 10:00 “Pesto al Mortaio Live Lab: gli ingredienti cruciali di un mito ligure” A cura di Assaggia la Liguria con i Consorzi DOP : Olio Riviera Ligure e Basilico Genovese . Area Laboratori - Calata G.B. Cuneo.

dalle ore 10:00 - “OliOliva Run” e “FamilyRun” A cura del Club Marathon Imperia. Partenza in Largo Terrizzano - Calata G. B. Cuneo.

ore 11:00 - “L’Ostrica di La Spezia e la Sostenibilità”. Laboratorio con degustazione a cura di Legacoop Agroalimentare e Cooperativa Mitilicoltori Spezzini. Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 11:00 - “Le problematiche dell’energia oggi e domani”. Relatore Prof Federico Testa Presidente ENEA. A cura di Confartigianato. Biblioteca Civica Piazza de Amicis.

ore 11:30 - Salotto letterario. Presentazione del libro “Non ho una buona notizia da darti” di Leonardo Massabò a cura di Libreria Ubik. Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 11:30 - “Un mare di sorprese” Laboratorio di educazione ambientale con la biologa Barbara Nani a cura del FLAG GAC “Il Mare delle Alpi” nel suo stand istituzionale in Calata G.B. Cuneo.

ore 12:30 - “Sapori e territori dei vini liguri di Ponente” - laboratorio di degustazione a cura di Assaggia la Liguria con l’Enoteca Regionale della Liguria. Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 12:00 - Premiazione “10 km OliOlivaRun”, “FamilyRun” A cura del Club Marathon Imperia. Spianata Padre Cristino da Oneglia (inizio molo lungo di Oneglia)

ore 14:00 - Degustazione delle specialità preparate dai panifici e dalle pasticcerie in occasione di OliOliva e premiazione. Stand Confcommercio – Calata G.B. Cuneo.

ore 14:00 - ”Il Moscatello di Taggia, il vino dei Papi” a cura di Assaggia la Liguria con il Consorzio del Moscatello di Taggia in collaborazione con Enoteca Regionale della Liguria. Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 14:00 - “Dalla torta stroscia all’incroxia: evoluzione di una ricetta tradizionale ligure che celebra la dolcezza di delle eccellenze DOP del territorio ligure – A cura di Assaggia la Liguria con i Consorzi DOP Olio Riviera Ligure e Basilico Genovese in collaborazione con Azienda Agricola Armato Cristina di “360 Liguria”. Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 15:00 - Premiazione del Concorso fotografico "Il lavoro dell'uomo dall'oliva all'olio la fatica nei gesti e nei volti" e "Gli ulivi e l'olio tra terra e mare” dedicato alle scuole e ai fotoamatori a cura del Circolo Castelvecchio e dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria. Biblioteca Civica Piazza de Amicis.

ore 15:00 - Premiazione “Concorso Vetrine” a cura di Confcommercio Imperia e Confesercenti Imperia. Stand Confcommercio – Calata G.B. Cuneo.

ore 15:00 - “La salagione delle acciughe” con Arcella Luigi comandante dell’unità Ineja Scuola di salagione. A cura dei FLAG GAC Il Mare delle Alpi. Area Laboratori - Calata G.B. Cuneo.

ore 15:00 - “Degustiamo insieme: l'olio novello, l'oliva Taggiasca e i suoi derivati panificati all'oliva taggiasca e il panettone all'olio d'oliva”. A cura dei gruppi Confcommercio Federolio e Assipan. Stand Confcommercio – Calata G.B. Cuneo.

ore 16:00 - “La pescATTRICE” - Evento culturale realizzato dall’ittiturismo La Lisca. A cura dei FLAG GAC Il Mare delle Alpi. Area Incontri – Calata G.B. Cuneo

ore 16:00 - Show Cooking del Ristorante Balena Bianca di Vallecrosia. La chef Paola Chiolini presenta il piatto gourmet “Tra design e territorio” con l’utilizzo dell’olio evo novello del Frantoio Sant’Agata di Oneglia. A cura di CNA Imperia. Area Laboratori - Calata G.B. Cuneo.

ore 16.00 - “Scuola di nodi” con Mimmo Cara a cura di FLAG GAC “Il Mare delle Alpi” nel suo stand istituzionale in Calata G.B Cuneo.

ore 17:00 - “Ti racconto la mia Piscialandrea”. Laboratorio a cura di CIA Imperia. Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo

ore 17:00 - Salotto letterario. “Liguri. Il popolo indomito che osò ribellarsi a Roma” di Luigi Colli a cura di Libreria Ubik. Area Incontri - Calata G.B. Cuneo.

ore 18:00 - Salotto letterario. Presentazione del libro “Agnesi. Un’antica famiglia ligure” di Enzo Ferrari. Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 19:00 - “La Liguria nel bicchiere: una degustazione plurale” A cura di Assaggia la Liguria con Enoteca Regionale della Liguria, Consorzio Basilico Genovese DOP e Consorzio Olio DOP Riviera Ligure. Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 20:00 - Chiusura della manifestazione. Arrivederci al 2023!