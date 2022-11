OliOliva 2022, ecco il programma e gli incontri di oggi di CNA Imperia

Iniziano gli incontri del CNA Alimentare nello spazio laboratori in calata Cuneo. Alle ore 16.00 il maestro gelatiere-pasticcere Alessandro Racca presenta in degustazione ‘Da Imperia al Monviso esperienza sensoriale geografica protetta’ con l’utilizzo della nocciola IGP, olio DOP, basilico DOP e limoni nostrani. Alle ore 16.30, tradizione e innovazione nell’aromatizzazione dell’olio di oliva: Nasce a OliOliva l’olio aromatizzato con la lavanda Imperia a cura del socio dell’associazione produttori Lavanda Riviera dei Fiori azienda Olio del Casale, del Frantoio San Agata e l’azienda Venaex laboratorio all’avanguardia per la lavorazione delle spezie.

Alle ore 17.00 Aldo della Gelateria Perlecò di Alassio presenta ‘Le delizie del Palato’, quando l’incontro delle eccellenze e la creatività artigiana fanno nascere collaborazioni per la creazione di prelibatezze dal gusto unico ed inconfondibile. Le proposte sono il gelato all’aglio nero di Vessalico, azienda agricola Osvaldo Maffone, e il gelato allo Yogurt di Puro-essenzialmente Yogurt dell’azienda ‘Il Colle’ di Pieve di Teco.

“Venote a visitare lo stand CNA in calata Cuneo e la cittadella CNA con i suoi artigiani in piazze Berio, vi aspettiamo!”.