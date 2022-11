Olioliva 2022: anche CNA Imperia presente con gli artigiani e la filiera delle eccellenze del territorio

Si è aperta ieri l’edizione 2022 di OliOliva e CNA Imperia raddoppia la propria vetrina espositiva dedicata alle imprese e prosegue con successo l’esperienza CNA per la filiera dei prodotti di eccellenza del nostro territorio, partita con la collaborazione e la creazione di un tavolo di regia con l’Associazione produttori Lavanda Riviera dei Fiori da queste basi viene lanciato in questa edizione di OliOliva, l’aglio nero di Vessalico e l’olio aromatizzato alla lavanda Imperia.

La cittadella CNA in piazza Berio sarà l'occasione per far conoscere a visitatori, giornalisti eno-gastronomici, foodblogger italiani e stranieri l’utilizzo in altri settori dell’aglio nero, in questa kermesse il maestro gelatiere Aldo di Perlecò di Alassio presenta l’aglio nero in chiave di gelato. Oltre a questa possibilità le persone potranno provare Fior di lavanda Imperia, Caco di Vendone, Tantal’è, U tumeo de Perleco, Yogurt di Pieve di Teco con variegature.

Ci sarà anche lo spazio dell’apicoltura Chamalou del giovane Lorenzo Pagnini, che propone la sua vasta produzione di miele, idromele e la grappa aromatizzata con miele e lavanda Imperia. Sempre nella cittadella il cioccolatiere Massimo delle Delizie di Paganini Genova presenterà le sue note di cioccolato con le eccellenze di Liguria, l’Azienda Agricola Maffone Osvaldo con l’aglio nero di Vessalico. E’ una cittadella da visitare e da gustare

"Dopo l’edizione dello scorso anno di OliOliva che dopo un anno e mezzo di pandemia ha fatto respirare un’aria di normalità la manifestazione di quest’anno ci vede presenti in uno spazio più grande per accogliere gli artigiani che presentano i propri prodotti, raccontano la propria storia ed il proprio lavoro, valorizzando la cultura e le tipicità del nostro territorio»., commenta il segretario CNA Imperia, Luciano Vazzano, e continua, «Dopo l’esperienza ed il bel successo di filiera presentata in occasione dell’evento a porto vecchio a Sanremo 'MareCultura' abbiamo iniziato anche ad Olioliva a presentare una piccola cittadella, in piazza Berio, delle eccellenze. Noi siamo convinti che stare al fianco dei nostri associati e sviluppando sempre nuove proposte, in un’ottica di innovazione continua sia il modo più utile per sostenere le nostre aziende, accompagnarle nella promozione delle loro attività e nella valorizzazione delle loro produzioni, che sono i simboli della nostra identità".

"Da parte di tutta l’Associazione – conclude Vazzano – un sentito ringraziamento a tutti gli artigiani che ci hanno aiutato a realizzare l’organizzazione dell’iniziativa e l’allestimento degli stand".