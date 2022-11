Manifestazione nazionale per la pace, corteo a Ventimiglia per dire no alla guerra (Foto e video)

Ventimiglia aderisce alla manifestazione nazionale per la pace, organizzata nella giornata odierna da Europe For Peace a Roma, per chiedere la messa al bando delle armi nucleari ed esprimere solidarietà al popolo ucraino e a tutte le vittime delle guerre.

Scuola di Pace ha infatti promosso, nel pomeriggio, una manifestazione nell’isola pedonale di via Aprosio a Ventimiglia con lo scopo di sollecitare l’immediato 'cessate il fuoco' e l’apertura ad un proficuo negoziato per la pace. Molti i partecipanti che si sono uniti al corteo per dire no alla guerra.

All'evento hanno aderito la Cgil, la Cisl e l'Uil di Imperia, l'Anpi comitato provinciale di Imperia, la Spes, l'Auser intemelia, la Fratellanza islamica di Ventimiglia, Libera, Emergency, Pe.ne.lo.pe., Alternativa Intemelia, Arci Imperia, la parrocchia Terrasanta di Bordighera, la Caritas ODV Ventimiglia e l'Unitre.