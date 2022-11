OliOliva 2022, giornalisti e food blogger da tutta Europa in Raineri (foto e video)

Una delegazione di giornalisti, food blogger e influencer da tutta Europa ha fatto visita alla Antica Azienda Raineri di Chiusanico nel giorno di apertura di OliOliva nell’ambito dell’iniziativa dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria e Comune di Imperia organizzatori di OliOliva, a cura di Liguria International e rientra nel progetto di marketing rivolto a specialisti del settore che attraverso la loro presenza a Imperia e testimonieranno la loro esperienza diretta per far conoscere Imperia, OliOliva e le sue peculiarità attrattive: il paesaggio, la storia, le tradizioni, i borghi, le ville storiche, le aziende, i frantoi, i musei e il pianeta dell’enogastronomia locale.

Guidati dall’ingegner Pino Rossi che si è espresso in perfetta lingua inglese, gli ospiti hanno potuto visitare il Museo, apprendere le antiche tecniche di produzione, prima di procedere ad una degustazione di olio e vini locali. Dice Pino Rossi della Raineri: “Abbiamo illustrato i nostri prodotti, le eccellenze del territorio, l’oliva taggiasca, tutto quello che rende la provincia di Imperia speciale nel mondo, cercando di proporre il territorio con tutte le sue bellezze. Dobbiamo fare in modo che le persone che ci vengono a trovare conoscano le eccellenze del territorio. Per loro è una novità, un prodotto che spiace dirlo non è molto conosciuto nel mondo pur essendo di altissima qualità. Spiace. Quando riusciamo a portare persone dal mondo al nostro territorio è un’opera di promozione importante”.

La delegazione straniera è composta da: Jacobsen Lissen (Danimarca), giornalista di due importanti riviste scandinave; Paola Boyer (Francia) della famosa rivista “Routard”, 4,5 milioni di visitors al mese; Rasmus Krarup Jensen (Danimarca), specialista in reportage di viaggi enogastronomici e recensioni per ristoranti e prodotti agroalimentari; Anne Catherine Gudbrandsen (Norvegia) blogger esperta di ricette e idee per le persone che vivono da sole con migliaia di follower; Steen Pipper (Danimarca) giornalista ed esperto di viaggi, racconta esperienze dirette per far conoscere luoghi e territori da visitare assolutamente. Della delegazione fa parte anche Roberta Marcenaro (Stati Uniti) giornalista ed esperta nel settore agroalimentare.

I giornalisti, food blogger e influencer nella mattinata erano stati accolti dal presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi e dal vice governatore ligure Alessandro Piana insieme a Ivan Pitto presidente di Liguria International.