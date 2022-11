Olioliva a Imperia: Toti punta sui fondi europei, “Centinaia di milioni di euro per giovani, imprese e mondo del lavoro” (foto e video)

Stamani il presidente della Regione Giovanni Toti ha presenziato a Olioliva 2022, in corso di svolgimento a Imperia sino a domani, dove ha visitato gli stand istituzionali, ma anche quelli delle associazioni di categoria e dei produttori locali. Il governatore Toti, insieme al vicepresidente della Regione Alessandro Piana, e all’assessore all’Urbanistica, all’Orientamento e ai Programmi Comunitari, Marco Scajola.

“Olioliva è una manifestazione che cresce di qualità ogni anno che attira sempre di più i nostri produttori e il nostro commercio del settore. Ad Olioliva si celebra soprattutto lo straordinario prodotto che ha nella provincia di Imperia e nel ponente una punta di assoluta eccellenza - ha sottolineato il governatore - con l’oliva taggiasca sia legata all’olio che a tanti altri prodotti. Si celebra anche l’integrazione di questo prodotto con il territorio e sempre di più l’integrazione dei nostri prodotti dell’agroalimentare con un’offerta turistica, con un modello di sviluppo, un modello di crescita che tiene tutto insieme: il turismo, la nautica, il nostro mare, il nostro entroterra e le coltivazioni tipiche”.

L’evento imperiese è servito anche per il fare il punto sui prossimi step istituzionali volti alla programmazione economica attraverso i bandi europei e nazionali. “Questo è un settore su cui dobbiamo investire molto nei prossimi anni avvicinando anche i giovani, ha evidenziato Toti, a quello che è il lavoro della nostra terra, faticosa ma anche ricca di tantissime soddisfazioni. Siamo alla vigilia di un momento importante come la programmazione di tutti i fondi europei, dell’agricoltura con il nostro vicepresidente Alessandro Piana, e della formazione e lavoro insieme all’assessore Marco Sscajola. Si tratta di molte centinaia di milioni di euro di fondo sociale europeo di Psr di fondo per le imprese, un momento a cui guardare per costruire un modello di sviluppo che sia sempre più integrato e sempre più efficiente”.

Dello stesso avviso anche l’assessore Marco Scajola il quale ha sottolineato come “abbiamo una grande occasione ossia la programmazione di 400 milioni di euro da qui al 2027. Non era mai capitato che regione Liguria avesse una cifra così importante, sono 100 milioni in più rispetto alla programmazione degli altri anni. Abbiamo l’intenzione, ha chiosato, di fare in modo che questi fondi vadano per il lavoro e l’inserimento dei giovani in questo mondo, ma anche per le piccole e medio-imprese. Saranno inseriti anche dei programmi con le Camere di Commercio e le categorie e dei corsi che noi finanzieremo sia ai più giovani e per recuperare tutta una fascia di persone che hanno perso il lavoro e che comunque sono ancora giovani, ma non più giovanissime, ma hanno anche loro il diritto di essere reinseriti nel tessuto commerciale”.