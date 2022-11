Nuoto, Rari Nantes Imperia pronta per il trofeo 'Nico Sapio' che aprirà la stagione 2022/23

La stagione sportiva della Rari Nantes Imperia entra nel vivo: comincia oggi il prestigioso Trofeo ‘Nico Sapio’ che vedrà coinvolte gli atleti giallorossi del Nuoto fino a domenica 6 novembre.

Le gare si suddivideranno per categorie: tra venerdì e sabato, alla piscina ‘Sciorba’ di Genova, scenderanno in vasca gli Junior, Cadetti e Assoluti. Mentre domenica sarà il turno degli Esordienti e dei Ragazzi.

Il corposo gruppo allenato da Renato Marchelli e Tiziana Campi è pronto per il ‘Sapio’ e per questa nuova stagione.

“E’ stato un buon inizio perché il gruppo è riuscito ad amalgamarsi tra vecchi e nuovi componenti. Gli allenamenti sono stati buoni , in vista degli esordi al ‘Sapio’.” Al responsabile del settore Nuoto, ha fatto eco Tiziana Campi:” E’ stato un buon inizio. I ragazzi stanno molto bene insieme e c’è tanta serenità sul piano vasca. Non posso che augurare ‘buon divertimento’ per la gare.”