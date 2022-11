Judo: Nicole Di Michele conquista un bronzo al Grand Prix Cadetti di Napoli

Ottima prova per Nicole Di Michele, la judoka del Budo Sanremo che ha conquistato un'importante medaglia di bronzo all'ultima tappa di Grand Prix Cadetti (U18), svoltasi a Napoli il 29 e 30 Ottobre. Tappa davvero difficile per il livello espresso ed il numero dei partecipanti che hanno superato i 700 judoka.

"La medaglia segue l'oro a Toulouse e l'argento in Slovenia e conferma l'ottimo stato di forma con il terzo podio consecutivo. - sottolineano dal direttivo del Budo Sanremo e in particolare Nicola Gianforte tecnico titolare dichiara - La stagione è solo all'inizio ma i risultati ci stanno già premiando per il lavoro svolto".