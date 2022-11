Ventimiglia: domani screening Gratuiti del Lions per la Prevenzione del Tumore al Cavo Orale

Il Lions Clubs Ventimiglia organizza per domani, sabato 5 novembre Screening Gratuiti per la prevenzione Tumore Cavo Orale, prevenzione del Diabete e prevenzione del Glaucoma. Un mezzo mobile stazionerà nella zona adiacente al Sagrato della Chiesa di Sant’Agostino dalle ore 9.30 alle ore 12.00 per lo Screening del Diabete e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 per la prevenzione del Glaucoma.