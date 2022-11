Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera hanno celebrato stamattina il 4 novembre (Foto e video)

Le città di Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera oggi, il 4 novembre, hanno celebrato il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate con sante messe, cortei e deposizioni di corone d'alloro ai monumenti ai caduti.

A Ventimiglia, autorità civili e militari hanno onorato i monumenti ai caduti presenti in vari punti della città e poi hanno partecipato alla santa messa celebrata da don Ferruccio Bortolotto, insieme a don Luca Salacca, nella chiesa di Sant’Agostino. Infine la cerimonia si è conclusa al monumento nei giardini pubblici Tommaso Reggio dove si è tenuta la deposizione dell’ultima corona. La funzione religiosa nella chiesa di Sant’Agostino è stata interrotta per un breve momento per permettere al personale dell’automedica e della Croce Rossa di Ventimiglia di soccorrere un alpino che ha avuto un malore durante la celebrazione della santa messa. Alle celebrazioni era presente anche il commissario straordinario di Ventimiglia Samuele De Lucia.

Anche Vallecrosia ha reso omaggio ai soldati caduti a difesa della Patria con la celebrazione della santa messa di suffragio, celebrata da don Rito Alvarez, presso la chiesa parrocchiale di San Rocco, il corteo al Monumento ai Caduti presso i giardini pubblici di via San Rocco, dove vi è stata la deposizione della corona d’alloro alla presenza delle autorità civili e militari, degli alunni delle scuole, delle associazioni e della popolazione. Il corteo ha poi raggiunto il Monumento Marinai d’Italia sul lungomare dove si è svolta la deposizione della corona d’alloro. La cerimonia è poi proseguita al Monumento degli Alpini, dove è stata effettuata la deposizione di una corona d’alloro, al Cippo dei Partigiani al cimitero e infine alla lapide dei Caduti nel centro storico, dove è stata deposta una corona d’alloro. Alle celebrazioni era presente anche il consigliere regionale Veronica Russo.

In mattinata pure Bordighera ha celebrato il 4 novembre. Nella frazione Borghetto San Nicolò è avvenuta la deposizione di fiori alla Lapide dei Caduti e la benedizione in suffragio dei Caduti. Nella frazione Sasso si è svolta la deposizione della corona al Monumento ai Caduti e la benedizione in suffragio dei Caduti. A seguire sono stati deposti fiori al Campo Militare nel cimitero e alla Lapide in ricordo dei Caduti nelle missioni di pace. Al porto, invece, si sono tenuti l’Alzabandiera organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti del mare. Le vie del centro città, abbellite con il Tricolore, sono state animate dal corteo accompagnato dalla Banda Musicale di Borghetto San Nicolò Città di Bordighera. Nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione Terrasanta è stata celebrata la santa messa in suffragio di tutti i Caduti. La cerimonia si è conclusa con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, la deposizione dei fiori alla Lapide dei Caduti Civili di Palazzo Garnier e la deposizione della corona al Cippo dei Partigiani. Alle celebrazioni erano presenti autorità civili e militari, associazioni, gli studenti delle scuole di Bordighera e la popolazione.

La città di confine, la città della famiglia e la città delle palme oggi hanno perciò ricordato e onorato, come è avvenuto anche in altre città d’Italia, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere.