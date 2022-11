Via alla cerimonia del 4 Novembre a Sanremo: la Fanfara dei Bersaglieri nelle piazze della città (foto e video)

A Sanremo, ha preso il via la cerimonia per il 4 Novembre, Giorno dell'Unità Nazionale - Giornata delle Forze Armate. Un ricco programma quello di quest'anno, organizzato dal Comune di Sanremo, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e con il patrocinio della Regione Liguria. Ospite d'onore della celebrazione la Fanfara dei Bersaglieri di Asti.

La cerimonia ha preso il via al Cimitero Monumentale matuziano, alla presenza delle massime autorità locali e dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Dopo l'intervento del sindaco Alberto Biancheri, c'è stato il momento dell'alzabandiera e resa degli Onori ai Caduti al sacrario, con la deposizione di una corona. La Fanfara raggiungerà le piazze principali della città: Casinò – Hotel Nazionale, cinema Centrale, Teatro Ariston e piazza Colombo- solettone.

Di seguito il programma completo:

venerdì 4 novembre:

ore 11.30-13: concerti itineranti della Fanfara dei Bersaglieri di Asti nelle piazze principali della città

ore 15.30-16: raduno in piazza Colombo per inizio delle manifestazioni. Ammassamento per inizio corteo.

ore 16.20: saluto del Sindaco e, a seguire, deposizione della corona al monumento dei Caduti

ore 16.30: orazione del Gen. (AUS) Paolo Capitini

ore 16.45-17: corteo per la Chiesa di Santo Stefano. Lettura della preghiera del Soldato

ore 17: celebrazione Santa Messa – Messa de Requiem (Mozart)

Nella giornata sarà presente, in piazza Borea d’Olmo, un infopoint dell’Esercito Italiano.