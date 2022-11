Sanremo: per il compleanno del sindaco Alberto Biancheri l'happy birthday della Fanfara di Asti (foto e video)

Compie oggi 60 anni il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Una ricorrenza importante per il primo cittadino matuziano, che sarà sicuramente festeggiato questa sera da amici e parenti.

Gli impegni istituzionali vedranno Biancheri impegnato per la cerimonie della Giornata di Unità Nazionale e in Comune per il classico lavoro quotidiano. Proprio durante le celebrazioni un regalo inaspettato per il primo cittadino matuziano: la fanfara di Asti ha suonato l'happy birthday e subito dopo sono arrivati gli auguri di tutti i presenti.

Al Sindaco Biancheri gli auguri della redazione di Sanremo News.