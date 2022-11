Sanremo: lavori tra via Scoglio e l'Antenna, dal Comune "A breve l'illuminazione ma abbiamo dovuto attendere i sottoservizi"

“Abbiamo dovuto aspettare la chiusura dei lavori per i sottoservizi di via Scoglio in modo da poter utilizzare i ribassi d’asta e mettere in atto anche i lavori più a valle, compresa l’illuminazione”.

Sono le parole dell’amministrazione comunale di Sanremo, in risposta alle lamentele del maestro Uto Ughi che, insieme a un nostro lettore (Alessandro Albiosi) ci aveva interpellato per chiedere al Comune il motivo per cui non avesse mai risposto all’offerta fatta a palazzo Bellevue, per offrire 9 pali della luce per l’illuminazione della passeggiata che si trova tra via Scoglio e la zona dell’Antenna.

Dal comune ci hanno confermato che i lavori per ridare luce alla passeggiata sono previsti a breve e sono stati leggermente procrastinati solo per poter utilizzare i ribassi d’asta degli altri interventi ai sottoservizi della zona. L’Amministrazione ha inoltre evidenziato l’importante intervento svolto alla scogliera, fondamentale per la messa in sicurezza dell’intera zona e senza dimenticare l’installazione della ringhiera.

“Sono stati spesi centinaia di migliaia di euro – prosegue palazzo Bellevue – per la sistemazione di via Scoglio, un lavoro particolarmente invasivo che prelude ai lavori della parte più a mare, compresa la predisposizione dell'impianto elettrico. I lavori comprendono anche la sistemazione dell’area cani e proprio l’installazione dell’illuminazione particolarmente richiesta dai residenti”.