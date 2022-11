Sanremo celebra la Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate con la sfilata dei Bersaglieri per le strade del centro (foto e video)

Sanremo ha dedicato oggi un’intera giornata di celebrazioni alla Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate.

La Fanfara dei Bersaglieri in congedo di Asti ha dato la sveglia alla città questa mattina aprendo all’alzabandiera e agli onori ai caduti al sacrario del Cimitero Monumentale della Foce.



I Bersaglieri si sono esibiti poi per le strade di Sanremo radunandosi nel pomeriggio in piazza Colombo per il via al corteo culminato con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti all’incrocio tra via Roma e corso Mombello alla presenza delle autorità militari e civili.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale ha portato il proprio saluto l’assessore Silvana Ormea che dal palco ha citato Ungaretti per ricordare le vittime della Prima Guerra Mondiale nell’anniversario della sua conclusione.

La giornata è proseguita con il corteo che ha raggiunto la chiesa di Santo Stefano per la Messa di Requiem.