Per manovre di rete sull'adduttrice Roja, lunedì probabili problemi di alimentazione e fenomeni di opalescenza dell'acqua

Lunedì prossimo verranno eseguite manovre di rete sull'adduttrice Roja che interesseranno tutto il sistema che fornisce l’acqua al territorio. Ad informarne è Rivieracqua spiegando che “a seguito di tali manovre, le conseguenti variazioni di flusso e portata potranno provocare localizzati problemi di alimentazione e fenomeni di opalescenza dell'acqua erogata in rete che potrebbero protrarsi per tutta la durata dei lavori che prevedibilmente interesserà tutta la settimana, fino ai primi giorni di quella successiva”. L’azienda ci tiene a sottolineare che “verranno prese tutte le misure per ridurre al minimo ogni possibile problematica e ripristinare quanto prima possibile la regolare funzionalità del sistema”.