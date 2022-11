Dal 9 all'11 novembre, Biancheri Creazioni porta i suoi fiori in fiera a Vijfhuizesi in Olanda

Dopo tanto lavoro estivo e a conclusione di una bellissima stagione, quando ormai tutti i bulbi sono stati spediti e già i primi ranuncoli e anemoni sbocciano nelle serre, Biancheri Creazioni si prepara a partire per l’Olanda.



Dal 9 all’11 novembre all’EXPO Haarlemmermeer a Vijfhuizesi svolgerà l’IFTF(International Floriculture Trade Fair), la fiera mondiale che annualmente raccoglie le migliori aziende floricole che presentano le proprie collezioni. L’azienda di Camporosso, come ogni anno, parteciperà con uno stand di circa 40mq (B4.10) ed esporrà al pubblico le sue creazioni. Una importante occasione per incontrare i propri clienti che arrivano da tutto il mondo desiderosi di ammirare le varietà di ranuncoli e di anemoni di uno dei più importanti ibridatori. Infatti la lunga storia della famiglia Biancheri nel mondo della floricultura, fatta di ricerca, innovazione, passione, ha portato alla creazione di 3 linee di ranuncoli tutte sotto brevetto: Elegance®, CloniSuccess® e CloniPon Pon® e delle linee Mistral® e Mistral Plus® di anemoni. Tra queste, i fiori che si sono affermati maggiormente saranno oggetto di vere e proprie “monografie” all’interno dello stand. Per i ranuncoli le varietà: Bianco 59-99 per la linea Elegance®, Hanoi® per la linea Cloni Success®, Igloo® per la linea Cloni Pon Pon®. Per gli anemoni la varietà Panda® della linea Mistral Plus®.



“Per noi è sempre una gioia partecipare alla IFTFin Olanda - dichiara Alberto Biancheri – rivedere i nostri clienti di tutto il mondo e mostrare i progressi a livello di innovazione delle nostre coltivazioni, per i quali lavoriamo senza sosta da oltre 40 anni”. Nell’attesa di incontrare, per il tradizionale Porte Aperte a gennaio in azienda i clienti italiani, questi tre giorni olandesi saranno una importante vetrina per portare oltralpe l’arte della Liguria di creare i fiori e accrescere la conoscenza per essere sempre in sintonia con il mercato e per continuare a cercare di anticipare nuove idee e scenari che potranno diventare fonte di economia per i nostri produttori.