Arma di Taggia: domani al 'Pet Store' del centro commerciale la raccolta cibo della 'Lega del Gattino'

Per tutta la giornata di domani, al ‘Pet Store’ di Arma di Taggia (all’interno del parco commerciale Conad), verrà organizzata una raccolta cibo per i gatti e gattini randagi, in collaborazione con la ‘Lega del Gattino’ di Sanremo.

Le volontarie della lega tutti i giorni si prendono cura di gatti e gattini randagi che, quotidianamente, le attendono per la loro razione di coccole e ‘pappa’. Inizia l'inverno ed il freddo, ed anche i randagi hanno bisogno di cibo e considerazione per affrontare al meglio le notti gelide.

“Noi prendiamo l’impegno di aiutarli – dicono le volontarie - ma abbiamo bisogno del vostro aiuto per poter garantire a tutti un po’ di cibo. Venite a donarlo per aiutarli durante questa stagione fredda”.